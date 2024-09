Sceye získava prostriedky v kole série C pod vedením Mawarid Holding Company

Spoločnosť Sceye, ohodnotená na 525 miliónov USD, je pripravená na komerčné uvedenie na trh v roku 2025

PARÍŽ, 17. september 2024 /PRNewswire/ -- Na dnešnom World Space Business Week (WSBW) oznámila spoločnosť Sceye, popredná americká letecká spoločnosť, ktorá sa špecializuje na systémy platforiem pre vysoké výšky (HAPS), oznámila úspešné uzavretie kola financovania série C. Kolo viedla spoločnosť Mawarid Holding Company („Mawarid"), prominentná saudská korporácia s etablovaným zastúpením v oblasti informačných a komunikačných technológií, satelitných a digitálnych riešení.

Spoločnosť Sceye posilnila svoju súvahu uzavretím kola financovania série C, ktoré oceňuje spoločnosť na 525 miliónov USD. To zaisťuje dostatočnú likviditu na financovanie výskumných a vývojových činností, leteckých programov a spustenie počiatočnej komerčnej prevádzky v roku 2025.

Toto strategické spojenie nadväzuje na úspešnú partnerskú stratégiu spoločnosti Sceye po zapojení América Móvil ako najväčšieho investora do kola série B so zameraním na Latinskú Ameriku.

„Kolo série C je pre spoločnosť Sceye kritickým míľnikom. Tieto prostriedky urýchlia náš vývoj platforiem a komerčný plán, čím vydláždia cestu pre komerčné uvedenie našej technológie HAPS v roku 2025. Partnerstvo s Mawarid nám otvára nové územia a trhové príležitosti pre inovatívne riešenia," povedal Mikkel Vestergaard Frandsen, generálny riaditeľ a zakladateľ spoločnosti Sceye.

Ghassan Itani, zástupca predsedu predstavenstva spoločnosti Mawarid, dodal: „Toto partnerstvo posilňuje záväzok spoločnosti Mawarid presadzovať technologický pokrok a poskytovať digitálne riešenia, ktoré slúžia hlavným priemyselným sektorom. Začlenením technológie HAPS posilňujeme svoju pozíciu komplexného poskytovateľa strategických priemyselných riešení."

Toto oznámenie o investícii série C nasleduje po úspechu letového programu Sceye na rok 2024, v ktorom spoločnosť dosiahla významný míľnik tým, že preukázala možnosti permanentného letu zostávajúc nad oblasťou prevádzky. Skúšobný let preukázal, že systém HAPS spoločnosti Sceye môže fungovať nepretržite, pričom cez deň napája systém solárna energia a v noci zaisťuje let akumulátorová batéria.

Tento úspech znamená príchod novej vrstvy infraštruktúry medzi pozemskými a vesmírnymi systémami. Zdôrazňuje transformačný potenciál technológie HAPS pri rozširovaní prístupu ku konektivite, núdzového riadenia, monitorovaní environmentálnych zmien a zisťovaní katastrof súvisiacich s klímou v reálnom čase.

O spoločnosti Sceye:

Sceye je letecká spoločnosť založená v roku 2014, ktorá sa venuje rozvoju stratosférických technológií s cieľom spájať ľudí a chrániť planétu. Sceye je lídrom v odvetví systémov platforiem pre vysoké výšky (HAPS) so zameraním na univerzálnu konektivitu, monitorovanie klímy, manažment prírodných zdrojov a prevenciu katastrof.

O spoločnosti Mawarid:

Mawarid Holding Company (MHC), založená v roku 1968, je poprednou saudskou korporáciou s rôznorodým portfóliom, ktoré okrem iného zahŕňa IKT, satelitné a digitálne riešenia. MHC je hráčom v globálnom komunikačnom prostredí, vrátane svojej úlohy zakladateľa a akcionára v Iridium Communications Inc. (Nasdaq: IRDM) od začiatku 90-tych rokov a pôsobenia v rôznych sektoroch IKT a médií na Blízkom východe (napr. Salam, TLS, ATSS, „Noorsat: Geo-operátor").

