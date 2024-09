Sceye zabezpiecza fundusze w ramach rundy finansowania serii C, nadzorowanej przez Mawarid Holding Company

Aktywa Sceye wyceniono na 525 milionów dolarów. Firma jest gotowa do komercyjnego uruchomienia w 2025 r.

PARYŻ, 17 września 2024 r. /PRNewswire/ -- Podczas trwającego tygodnia światowej branży kosmicznej – World Space Business Week (WSBW) – Sceye, wiodąca amerykańska firma lotnicza specjalizująca się w systemach platform wysokościowych (HAPS), ogłosiła dziś pomyślne ukończenie rundy finansowania serii C, którą nadzorowała Mawarid Holding Company („Mawarid"), renomowana saudyjska korporacja o ugruntowanej pozycji w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych, rozwiązań satelitarnych i cyfrowych.

Sceye poprawia swój bilans, zamykając rundę finansowania serii C, w ramach której aktywa spółki wyceniono na 525 milionów dolarów. Zapewnia to wystarczającą płynność finansową do pokrycia kosztów działań badawczo-rozwojowych, programów lotów i rozpoczęcia pierwszych operacji komercyjnych w 2025 r.

Wdrażanie strategii Sceye jest kontynuowane z powodzeniem w ramach strategicznego partnerstwa, po zaangażowaniu América Móvil jako największego inwestora w ramach rundy finansowania serii B, koncentrując się na obszarze Ameryki Łacińskiej.

„Runda finansowania serii C jest dla Sceye kamieniem milowym. Fundusze te przyspieszą rozwój naszej platformy i komercyjnej mapy drogowej, kładąc fundament pod komercjalizację naszej technologii HAPS w 2025 r. Partnerstwo z Mawarid zapewnia nam dostęp do nowych terytoriów i otwiera nowe możliwości rynkowe dla naszych innowacyjnych rozwiązań" - powiedział Mikkel Vestergaard Frandsen, dyrektor generalny i założyciel Sceye.

Ghassan Itani, zastępca prezesa Mawarid, dodał: „To partnerstwo wzmacnia zaangażowanie Mawarid w pionierskie postępy technologiczne i dostarczanie rozwiązań cyfrowych, które zaspokajają potrzeby kluczowych sektorów przemysłu. Włączając do naszej oferty technologię HAPS, wzmacniamy swoją pozycję kompleksowego dostawcy strategicznych rozwiązań branżowych".

Ogłoszenie inwestycji w ramach serii C jest następstwem sukcesu, jaki odnotowano przy wdrażaniu programu lotów Sceye w 2024 r. Firma osiągnęła znaczący kamień milowy, demonstrując możliwości podtrzymania lotu nad obszarem działania. Lot testowy udowodnił, że HAPS firmy Sceye może działać w sposób ciągły z wykorzystaniem energii słonecznej zasilającej system w ciągu dnia i z magazynowaniem baterii dla zapewnienia nocnego lotu.

Osiągnięcie to oznacza pojawienie się nowej warstwy infrastruktury pomiędzy systemami naziemnymi i kosmicznymi. Odzwierciedla ono transformacyjny potencjał technologii HAPS w rozszerzaniu dostępu do łączności, zarządzaniu procesem reagowania na klęski żywiołowe, monitorowaniu zmian środowiskowych i wykrywaniu katastrof związanych z klimatem w czasie rzeczywistym.

Sceye jest spółką z sektora kosmicznego, która powstała w 2014 r. Jej działalność skupia się na rozwoju technologii stratosferycznej, która ma łączyć ludzi i chronić planetę. Spółka jest liderem w branży platform wysokościowych (HAPS), a jej cele obejmują: zapewnianie uniwersalnej, ogólnodostępnej łączności, ulepszanie jakości monitorowania zmian klimatycznych, zarządzanie zasobami naturalnymi oraz zapobieganie klęskom żywiołowym.

Założona w 1968 r. Mawarid Holding Company (MHC) jest wiodącą saudyjską korporacją o zróżnicowanej ofercie obejmującej m.in. rozwiązania z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych, rozwiązania satelitarne i cyfrowe. MHC jest ważnym podmiotem na globalnym rynku komunikacyjnym. Jest założycielem i udziałowcem Iridium Communications Inc. (Nasdaq: IRDM) od wczesnych lat 90., prowadząc działalność w różnych sektorach technologii informacyjno-komunikacyjnych i mediów na Bliskim Wschodzie (m.in. Salam, TLS, ATSS, „Noorsat: Geo-operator").

