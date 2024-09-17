Sceye получает раунд финансирования серии C, возглавляемый Mawarid Holding Company

Sceye оценивается в 525 миллионов долларов и готовится к коммерческому запуску в 2025 году

ПАРИЖ, 17 сентября 2024 г. /PRNewswire/ -- Сегодня на Всемирной неделе космического бизнеса (WSBW) Sceye, ведущая аэрокосмическая компания США, специализирующаяся на системах высотных платформ (HAPS), объявила об успешном завершении раунда финансирования серии C. Раунд возглавила Mawarid Holding Company («Mawarid»), известная саудовская корпорация, известная своей деятельностью в области информационно-коммуникационных технологий, спутниковых и цифровых решений.

Test flight from November 2023

Sceye укрепила свой баланс, завершив раунд финансирования серии C, обеспечивший компании стоимость по предварительной денежной оценке 525 миллионов долларов. Это дает компании достаточную ликвидность для финансирования НИОКР, реализации программ полетов и начала коммерческой деятельности в 2025 году.

Этот стратегический альянс продолжает успешную стратегию партнерства Sceye после участия компании América Móvil в качестве крупнейшего инвестора в раунде финансирования серии B, ориентированном в первую очередь на Латинскую Америку.

«Для компании Sceye раунд финансирования серии C является важной вехой. Эти средства ускорят разработку нашей платформы и реализацию плана ее коммерческого применения, и в результате проложат путь к коммерциализации нашей технологии HAPS в 2025 году. Наше партнерство с Mawarid открывает новые горизонты и рыночные возможности для наших инновационных решений», — сказал Миккель Вестергаард Франдсен (Mikkel Vestergaard Frandsen), генеральный директор и основатель Sceye.

Гассан Итани (Ghassan Itani), помощник председателя Mawarid, добавил: «Это партнерство укрепляет приверженность Mawarid новаторским технологическим достижениям и созданию цифровых решений, которые обслуживают критически важные сектора промышленности. Внедряя технологию HAPS, мы укрепляем свои позиции в качестве комплексного поставщика стратегических отраслевых решений».

Это объявление об инвестициях серии C следует за успехом реализации программы полетов Sceye на 2024 год, в рамках которой компания добилась значительных результатов, продемонстрировав возможность осуществления непрерывного полета, оставаясь в зоне действия. Испытательный полет доказал, что платформа HAPS компании Sceye может работать непрерывно, при этом солнечная энергия питает систему в дневное время, а заряд аккумуляторной батареи обеспечивает полет в ночное время.

Это достижение означает появление нового уровня инфраструктуры между наземными и космическими системами. Оно подчеркивает трансформативный потенциал технологии HAPS, заключающийся в расширении доступа к связи, управлении реагированием на стихийные бедствия, мониторинге изменений окружающей среды и обнаружении стихийных бедствий, связанных с изменением климата, в режиме реального времени.

О компании Sceye

Основанная в 2014 году аэрокосмическая компания Sceye специализируется на развитии стратосферных технологий для обеспечения людей связью и защиты Планеты. Sceye является лидером в области систем высотных платформ (HAPS), уделяя особое внимание обеспечению повсеместной связи, мониторингу климата, управлению природными ресурсами и предотвращению стихийных бедствий.

О компании Mawarid

Основанная в 1968 году Mawarid Holding Company (MHC) является ведущей корпорацией Саудовской Аравии с разнообразным портфелем инвестиций, охватывающим, помимо прочего, информационно-коммуникационные технологии, спутниковые и цифровые решения. MHC является заметным участником глобального рынка телекоммуникаций, включая роль основателя и акционера Iridium Communications Inc. (Nasdaq: IRDM) с начала 1990-х годов и деятельность компании в различных секторах ИКТ и СМИ на Ближнем Востоке (например, Salam, TLS, ATSS, оператор геостационарных спутников Noorsat).

Контакты для СМИ:

Жасмин Уоллсмит (Jasmine Wallsmith)

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