Seaspan 接收首艘 10,800 汽車當量單位雙燃料液化天然氣純汽車卡車運輸船

新加坡2026年6月12日 /美通社/ -- 具領導地位的獨立海事資產擁有方及營運商 Seaspan Corporation（「Seaspan」）欣然宣佈，旗下 10,800 汽車當量單位 (CEU) 雙燃料液化天然氣純汽車卡車運輸船 (PCTC) 新造系列中的第一艘船「Glovis Lighthouse」（格洛維斯燈塔號）已經展開首航。

Glovis Lighthouse 是全球少數載運量超過 10,000 汽車當量單位的船舶之一，屬於目前最大級別的汽車運輸船。 此船體現公司致力提供兼具規模、效率與未來燃料技術的新一代船舶。

Glovis Lighthouse

船隻與全球汽車物流龍頭 Hyundai Glovis 合力開發，設有 14 層甲板（包括 4 層可升降甲板）及可升降坡道系統，不僅提升貨物調配的靈活度及裝載量，亦有助減低運輸每輛車的排放密度。

Glovis Lighthouse 以雙燃料液化天然氣驅動，對比傳統燃料，預期可削減約 24% 的碳排量。 該船的能源效益表現遠高於現行規例標準。 船隻亦配備新一代引擎與燃料系統，以及軸帶發電機，從而提升整體效率，並有助減少甲烷洩漏，使其躋身目前營運中環保表現最先進的純汽車與卡車運輸船 (PCTC) 之列。

該船已為甲醇及氨燃料預留升級空間，未來隨替代燃料日益普及，將可助實現長遠減排方略。

Seaspan 主席、董事長兼行政總監 Bing Chen 表示：「Glovis Lighthouse 的交付，標誌著 Seaspan 的決定性時刻，亦充分彰顯我們大規模交付世界級資產的實力。 船隻為純汽車與卡車運輸船市場立下新基準，將噸位、效能與燃料轉型準備融為一體，有助客戶引領汽車物流邁向新世代。」

格洛維斯燈塔號以長期定期租約方式交付 Hyundai Glovis，彰顯 Seaspan 對客戶夥伴關係有多重視，將技術創新與穩健長遠的資產部署交織並行。

Seaspan 商務總監 Kun Li 稱：「此系列船舶融匯規模、裝載靈活度與燃料轉型準備，足可支撐全球汽車供應鏈的長遠進程。」

關於 Seaspan Corporation Pte. Ltd.

Seaspan 是全球領先的海運資產擁有和營運機構，專門為世界頂級航運公司提供固定費率的長期租賃服務。 截至 2026 年 3 月 31 日止，Seaspan 的營運船隊共有 247 艘船舶，若計入尚未交付的新造船（包括 2026 年 4 月簽約的兩艘超大型乙烷運輸船和四艘敞口龍門起重機船），在全部交付後，船隊總運力約為 250 萬標準貨櫃單位 (TEU)。

媒體聯絡人：Cailey Murphy，企業傳訊主管，Seaspan Corporation Pte. Ltd.，[email protected]

SOURCE Seaspan Corporation