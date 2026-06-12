- Seaspan recibe su primer buque transportador de automóviles y camiones de combustible dual GNL con capacidad para 10.800 CEU

SINGAPUR, 12 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Seaspan Corporation ("Seaspan"), empresa líder independiente en la propiedad y operación de activos marítimos, se complace en anunciar que el Glovis Lighthouse, el primer buque de su serie de nuevos buques de transporte de automóviles y camiones (PCTC) de combustible dual GNL con capacidad para 10.800 CEU, ha emprendido su viaje inaugural.

Glovis Lighthouse

El Glovis Lighthouse es uno de los pocos buques a nivel mundial que supera los 10.000 CEU, lo que representa la mayor clase de buques de transporte de automóviles disponible hasta la fecha. Este buque demuestra el compromiso de la compañía con la entrega de buques de última generación que combinan escala, eficiencia y capacidades de combustible preparadas para el futuro.

Desarrollado en colaboración con Hyundai Glovis, líder mundial en logística automotriz, el buque cuenta con 14 cubiertas, incluidas cuatro elevables, y sistemas de rampas elevadoras que mejoran la flexibilidad y la capacidad de carga y ayudan a reducir la intensidad de las emisiones por vehículo transportado.

El buque Glovis Lighthouse funciona con un sistema de propulsión de GNL de combustible dual y se espera que reduzca las emisiones de carbono en aproximadamente un 24% en comparación con los combustibles convencionales. Su eficiencia energética supera significativamente los estándares regulatorios actuales. Además, está equipado con sistemas de motor y combustible de última generación, así como con un generador de eje, para mejorar la eficiencia general y minimizar las emisiones de metano, lo que lo posiciona entre los buques PCTC más avanzados desde el punto de vista medioambiental en operación actualmente.

El buque está preparado para funcionar con metanol y amoníaco, lo que respalda las estrategias de reducción de emisiones a largo plazo mediante combustibles alternativos, a medida que aumente su disponibilidad.

"La entrega del Glovis Lighthouse representa un momento decisivo para Seaspan y una clara demostración de nuestra capacidad para ofrecer activos de primer nivel a gran escala", declaró Bing Chen, presidente y consejero delegado de Seaspan. "Este buque establece un nuevo referente en el mercado de transporte de pasajeros y mercancías por carretera, al combinar tamaño, eficiencia y preparación para la transición energética, lo que permitirá a nuestros clientes liderar la próxima era de la logística automotriz".

Entregado a Hyundai Glovis mediante un contrato de fletamento a largo plazo, el Glovis Lighthouse refleja el enfoque de Seaspan en las alianzas con los clientes que combinan la innovación técnica con el despliegue fiable de activos a largo plazo.

"Al combinar escala, flexibilidad de carga y preparación para la transición a combustibles alternativos, esta serie está bien posicionada para respaldar la evolución a largo plazo de las cadenas de suministro automotrices globales", explicó Kun Li, director comercial de Seaspan.

Acerca de Seaspan Corporation Pte. Ltd.

Seaspan es el principal propietario y operador de activos marítimos del mundo, especializado en arrendamientos a largo plazo y a precio fijo para las navieras más importantes del mundo. Al 31 de marzo de 2026, la flota operativa de Seaspan constaba de 247 buques, incluyendo los buques de nueva construcción pendientes de entrega (dos buques de transporte de etano de gran tamaño y cuatro buques grúa pórtico de escotilla abierta firmados en abril de 2026), con una capacidad total de flota de aproximadamente 2,5 millones de TEU una vez entregada la totalidad de los buques.

Contacto para medios: Cailey Murphy, directora de comunicaciones corporativas, Seaspan Corporation Pte. Ltd., [email protected]