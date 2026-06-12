시스팬, 최초의 1만 800 CEU 이중 연료 LNG 자동차 전용 및 트럭 운반선 인도

싱가포르, 2026년 6월 12일 /PRNewswire/ -- 선도적인 독립 해운 자산 소유 및 운영사 시스팬 코퍼레이션(Seaspan Corporation, 이하 '시스팬')이, 1만 800 CEU 이중 연료 LNG 자동차 전용 및 트럭 운반선(Pure Car and Truck Carriers, PCTC) 신조선 시리즈의 첫 번째 선박인 글로비스 라이트하우스(Glovis Lighthouse)의 첫 항해를 시작했다고 발표했다.

글로비스 라이트하우스는 전 세계적으로 1만 CEU를 초과하는 소수의 선박 중 하나로, 현재까지 이용 가능한 가장 큰 규모의 자동차 운반선 클래스를 대표한다. 이 선박은 규모, 효율성, 미래 지향적 연료 역량을 결합한 차세대 선박을 제공하겠다는 회사의 의지를 드러낸다.

Glovis Lighthouse

글로벌 자동차 물류 리더 현대글로비스(Hyundai Glovis)와 협력해 개발된 이 선박은 4개의 승강식 갑판을 포함한 14개 갑판과 화물 유연성 및 용량을 개선하고 운송 차량당 배출 강도를 낮추는 데 도움이 되는 이동용 경사로 시스템을 갖추고 있다.

글로비스 라이트하우스는 이중 연료 LNG 추진 방식으로 구동되며 기존 연료 대비 탄소 배출량을 약 24% 줄일 것으로 예상된다. 에너지 효율 성능은 현행 규제 기준을 크게 초과한다. 이 선박은 또한 차세대 엔진 및 연료 시스템과 축 발전기를 갖춰 전반적인 효율성을 높이고 메탄 슬립을 최소화하는 데 도움을 주어, 현재 운항 중인 가장 환경적으로 진보된 PCTC 중 하나로 자리매김하고 있다.

이 선박은 메탄올 및 암모니아를 사용할 수 있도록 준비돼 있어, 대체 연료의 가용성이 확대됨에 따라 장기적인 배출 감소 전략을 지원한다.

시스팬의 빙 첸(Bing Chen) 회장, 사장 겸 최고경영자는 "글로비스 라이트하우스의 인도는 시스팬에게 결정적인 순간이자 세계적 수준의 자산을 대규모로 제공하는 당사의 역량을 명확하게 보여주는 것"이라고 말했다. 이어 "이 선박은 PCTC 시장의 새로운 기준을 제시하며, 고객들이 자동차 물류의 다음 시대를 선도할 수 있도록 규모, 효율성, 연료 전환 준비성을 결합했다"고 덧붙였다.

현대글로비스와의 장기 정기 용선 계약하에 인도된 글로비스 라이트하우스는 기술 혁신과 신뢰할 수 있는 장기 자산 배치를 결합한 고객 파트너십에 대한 시스팬의 집중을 반영한다.

시스팬의 쿤 리(Kun Li) 최고 상업 책임자는 "규모, 화물 유연성, 연료 전환 준비성을 결합함으로써 이 시리즈는 글로벌 자동차 공급망의 장기적인 발전을 지원하기에 유리한 위치에 있다"고 말했다.

시스팬 코퍼레이션 소개

시스팬은 세계 주요 해운사들과의 장기 고정 요율 임대에 집중하는 세계 최고의 해운 자산 소유 및 운영사다. 2026년 3월 31일 기준 시스팬의 운영 선대는 2026년 4월 서명된 두 척의 초대형 에탄 운반선(Very Large Ethane Carriers)과 네 척의 오픈 해치 갠트리 크레인(Open Hatch Gantry Crane) 선박을 포함한 미인도 신조선을 감안한 247척으로 구성되며, 완전 인도 기준 총 선대 용량은 약 250만 TEU다.

미디어 문의처: 케일리 머피(Cailey Murphy), 기업 커뮤니케이션 총괄, 시스팬 코퍼레이션, [email protected]

SOURCE Seaspan Corporation