Seaspan recibe los primeros 10.800 CEU de GNL de combustible dual para el transporte de automóviles y camiones

SINGAPUR, 12 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Seaspan Corporation ("Seaspan"), principal propietario y operador independiente de activos marítimos, se complace en anunciar que el Glovis Lighthouse, el primer buque de su serie de nuevas construcciones de 10.800 CEU de combustible dual LNG Pure Car and Truck Carriers (PCTC), se ha embarcado en su viaje inaugural.

Glovis Lighthouse

El Glovis Lighthouse se encuentra entre un pequeño número de embarcaciones a nivel mundial que superan los 10.000 CEU, lo que representa la clase más grande de transportistas de automóviles disponibles hasta la fecha. El buque demuestra el compromiso de la empresa de ofrecer buques de próxima generación que combinen escala, eficiencia y capacidades de combustible listas para el futuro.

Desarrollado en colaboración con Hyundai Glovis, líder mundial en logística automotriz, el buque cuenta con 14 cubiertas, incluidas cuatro cubiertas elevables, y sistemas de rampa elevable que mejoran la flexibilidad y la capacidad de la carga y ayudan a reducir la intensidad de las emisiones por vehículo transportado.

El Glovis Lighthouse funciona con propulsión de GNL de combustible dual y se espera que reduzca las emisiones de carbono en aproximadamente un 24 % en comparación con los combustibles convencionales. Su rendimiento de eficiencia energética supera significativamente las normas reglamentarias actuales. El buque también está equipado con motores y sistemas de combustible de próxima generación, así como con un generador de eje, para mejorar la eficiencia general y ayudar a minimizar el deslizamiento de metano, posicionándolo entre los PCTC más avanzados desde el punto de vista ambiental en funcionamiento en la actualidad.

El recipiente está listo para el metanol y el amoníaco, lo que respalda las estrategias de reducción de emisiones a largo plazo a través de combustibles alternativos, a medida que aumenta la disponibilidad.

"La entrega del Glovis Lighthouse es un momento decisivo para Seaspan y una clara demostración de nuestra capacidad para ofrecer activos de clase mundial a escala", afirmó Bing Chen, presidente y director ejecutivo de Seaspan. "Este buque establece un nuevo punto de referencia para el mercado de PCTC, que reúne el tamaño, la eficiencia y la preparación para la transición de combustible para ayudar a nuestros clientes a liderar la próxima era de la logística automotriz".

Entregado bajo un contrato de fletamento a largo plazo a Hyundai Glovis, el Glovis Lighthouse refleja el enfoque de Seaspan en las asociaciones con los clientes que combinan la innovación técnica con el despliegue de activos confiables a largo plazo.

"Al combinar la escala, la flexibilidad de la carga y la preparación para la transición de combustible, esta serie está bien posicionada para respaldar la evolución a largo plazo de las cadenas de suministro automotrices globales", dijo Kun Li, director comercial de Seaspan.

Acerca de Seaspan Corporation Pte. Ltd.

Seaspan es el principal propietario y operador de activos marítimos del mundo, centrado en arrendamientos a largo plazo y con tipo fijo de interés de las navieras más importantes del mundo. Al 31 de marzo de 2026, la flota operativa de Seaspan constaba de 247 buques, proforma para las nuevas construcciones no entregadas (incluidos dos transportistas de etano muy grandes y cuatro buques grúa pórtico de escotilla abierta firmados en abril de 2026), con una capacidad total de flota de aproximadamente 2,5 millones de TEU sobre una base de entrega completa.

Contacto para los medios: Cailey Murphy, directora de Comunicación Corporativa, Seaspan Corporation Pte. Ltd., [email protected]

FUENTE Seaspan Corporation