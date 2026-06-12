Seaspan prend livraison de son premier navire mixte GNL-diesel de 10 800 EVP destiné au transport exclusif de voitures et de camions

SINGAPOUR, 12 juin 2026 /PRNewswire/ -- Seaspan Corporation (« Seaspan »), l'un des principaux propriétaires et exploitants indépendants d'actifs maritimes, a le plaisir d'annoncer que le Glovis Lighthouse, le premier navire de sa série de 10 800 CEU de transporteurs de voitures et de camions (PCTC) à double carburant fonctionnant au GNL, a entamé son voyage inaugural.

Glovis Lighthouse

Le Glovis Lighthouse fait partie des rares navires au monde à dépasser les 10 000 CEU, ce qui en fait le plus grand type de transporteur de voitures disponible à ce jour. Ce navire témoigne de la volonté de l'entreprise de proposer des navires de nouvelle génération alliant taille, efficacité et capacités de propulsion adaptées aux besoins futurs.

Conçu en collaboration avec Hyundai Glovis, leader mondial de la logistique automobile, ce navire compte 14 ponts, dont quatre ponts relevables, ainsi que des systèmes de rampes relevables qui améliorent la flexibilité et la capacité de chargement et contribuent à réduire l'intensité des émissions par véhicule transporté.

Le Glovis Lighthouse est équipé d'un système de propulsion bi-carburant au GNL et devrait permettre de réduire les émissions de carbone d'environ 24 % par rapport aux carburants traditionnels. Ses performances en matière d'efficacité énergétique dépassent largement les normes réglementaires en vigueur. Le navire est également équipé d'un moteur et de systèmes d'alimentation en carburant de nouvelle génération, ainsi que d'un générateur d'arbre, afin d'améliorer son rendement global et de contribuer à réduire au minimum les fuites de méthane, ce qui le place parmi les navires PCTC les plus avancés sur le plan environnemental actuellement en service.

Le navire est compatible avec le méthanol et l'ammoniac, ce qui lui permet de s'inscrire dans des stratégies de réduction des émissions à long terme grâce à l'utilisation de carburants alternatifs, à mesure que leur disponibilité s'améliore.

« La livraison du Glovis Lighthouse marque un tournant décisif pour Seaspan et démontre clairement notre capacité à livrer des actifs de classe mondiale à grande échelle », a déclaré Bing Chen, président-directeur général de Seaspan. « Ce navire établit une nouvelle référence sur le marché des PCTC : il allie taille, efficacité et préparation à la transition énergétique afin d'aider nos clients à prendre les devants dans la prochaine ère de la logistique automobile. »

Livré dans le cadre d'un contrat d'affrètement à long terme avec Hyundai Glovis, le Glovis Lighthouse illustre l'importance que Seaspan accorde aux partenariats avec ses clients, qui allient innovation technique et déploiement fiable et durable des actifs.

« Grâce à sa capacité, à sa flexibilité en matière de fret et à sa préparation à la transition énergétique, cette série est parfaitement placée pour accompagner l'évolution à long terme des chaînes d'approvisionnement mondiales du secteur automobile », a déclaré Kun Li, directeur commercial de Seaspan.

À propos de Seaspan Corporation Pte. Ltd.

Seaspan est le premier propriétaire et exploitant d'actifs maritimes au monde, qui se concentre sur des contrats de location à long terme et à taux fixe avec les plus grandes compagnies maritimes du monde. Au 31 mars 2026, la flotte opérationnelle de Seaspan se composait de 247 navires, pro forma pour les nouvelles constructions non livrées (y compris deux Very Large Ethane Carriers et quatre navires Open Hatch Gantry Crane signés en avril 2026), avec une capacité totale de la flotte d'environ 2,5 millions d'EVP sur une base entièrement livrée.

Relations avec les médias : Cailey Murphy, responsable de la communication d'entreprise, Seaspan Corporation Pte. Ltd, [email protected]