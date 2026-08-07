Seaspan se torna primeira proprietária e operadora internacional de navios a ter acesso ao mercado de títulos Panda Bonds da China

SINGAPURA, 7 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Seaspan Corporation Pte. Ltd. A Seaspan, uma das principais proprietárias e operadoras independentes de ativos marítimos, tem o prazer de anunciar a emissão bem-sucedida de um Panda Bond no valor de 1,5 bilhão de RMB no mercado doméstico de títulos da China.

A nota de colocação privada com prazo de três anos foi emitida em 15 de julho de 2026, com uma taxa de cupom de 2,50% ao ano. A oferta foi subscrita em excesso por investidores chineses, tanto nacionais quanto internacionais, com um índice de cobertura de pedidos de 2,3 vezes.

A transação representa um marco significativo para a Seaspan, como a primeira proprietária e operadora internacional de navios a acessar com sucesso o mercado de títulos Panda Bonds.

Além de estabelecer um novo canal de financiamento, a transação apoia a estratégia da Seaspan de diversificar suas fontes de capital e ampliar seu acesso a dívidas sem garantia, fortalecendo a capacidade da empresa de investir em sua frota, buscar oportunidades de crescimento e gerar valor de longo prazo para clientes e partes interessadas.

"A emissão demonstra a confiança que os investidores têm na qualidade de crédito da Seaspan, em seu modelo de negócios, em seu sólido perfil financeiro e em sua estratégia de crescimento sustentável", disse Andreas Brauch, diretor financeiro. "Expandir nosso acesso aos mercados de capitais domésticos da China diversifica ainda mais nossas fontes de financiamento e melhora nosso acesso a capital com custos eficientes, fortalecendo nossos objetivos de crescimento de longo prazo para apoiar nossos clientes com uma das maiores e mais modernas frotas do mundo."

A emissão dos Panda Bonds marca um importante marco na participação da Seaspan nos mercados de capitais chineses, onde a empresa possui parcerias estratégicas em todo o ecossistema marítimo, incluindo afretamento, construção naval, financiamento e serviços marítimos.

Sobre a Seaspan Corporation Pte. Ltd.

A Seaspan é a principal proprietária e operadora de ativos marítimos do mundo, focada em arrendamentos de longo prazo com taxas fixas para as linhas de navegação mais importantes do mundo. Em 30 de junho de 2026, a frota operacional da Seaspan era composta por 247 embarcações, considerando as novas construções ainda não entregues (incluindo quatro navios de transporte de veículos, cinco grandes navios graneleiros de etano e quatro navios de carga geral com guindaste de pórtico), com uma capacidade total de aproximadamente 2,5 milhões de TEUs, considerando-se todas as entregas.

Assessoria de imprensa: Cailey Murphy, Chefe de Comunicação Corporativa da Seaspan Corporation Pte. Ltd., [email protected]

FONTE Seaspan Corporation