씨스팬, 국제 선주 및 선박운항사 최초로 중국 판다본드 시장 진출

싱가포르, 2026년 8월 7일 /PRNewswire/ -- 세계적인 독립 해운 자산 소유운영사 씨스팬 코퍼레이션(Seaspan Corporation Pte. Ltd., 이하 '씨스팬')이 중국 국내 채권시장에서 15억 위안 규모로 판다본드(Panda Bond)를 성공리에 발행했다고 밝혔다.

이번 3년 만기 사모채는 2026년 7월 15일 발행됐으며, 연간 표면금리는 2.50%다. 중국 역내 및 해외 투자자들의 높은 관심 속에 발행액 대비 주문 규모가 2.3배에 달했다.

이번 거래는 씨스팬이 국제 선주 및 선박운항사 가운데 최초로 판다본드 시장 진입에 성공했다는 점에서 중요한 이정표로 꼽히고 있다.

이번 거래는 새로운 자금 조달 채널을 확보한 것을 넘어 씨스팬의 자본 조달원 다변화와 무담보 채무 조달 접근성 확대 전략을 뒷받침하는 조치다. 회사는 이를 통해 선단에 대한 투자와 성장 기회 발굴 역량을 강화하고, 고객 및 이해관계자를 위한 장기적 가치 창출 기반을 더욱 공고히 할 수 있게 됐다.

안드레아스 브라우흐(Andreas Brauch) 씨스팬 최고재무책임자는 "이번 발행은 씨스팬의 신용도와 사업 모델, 탄탄한 재무구조, 지속가능한 성장 전략에 대한 투자자들의 신뢰를 보여주는 것"이라며 "중국 국내 자본시장에 대한 접근성을 확대해 자금 조달원을 한층 더 다변화하고 비용 효율적인 자본에 대한 접근성을 높일 수 있게 됐다. 이로써 세계 최대급 규모와 최신식 선단을 기반으로 고객을 지원하려는 당사의 장기 성장 목표가 더욱 강화될 것"이라고 말했다.

이번 판다본드 발행은 씨스팬이 중국 자본시장에 참여해 온 과정에서 중요한 성과를 의미한다. 씨스팬은 중국에서 용선, 조선, 금융, 해운 서비스 등 해운 생태계 전반에 걸쳐 전략적 파트너십을 구축하고 있다.

씨스팬 코퍼레이션 소개

씨스팬은 세계 주요 해운사를 대상으로 장기 고정 요율 임대 사업에 주력하는 세계적 해운 자산 소유운영사다. 2026년 6월 30일 기준 미인도 신조선을 포함한 추정치를 기준으로 씨스팬의 운항 선단은 총 247척이다. 이는 자동 및 ·트럭 전용운반선(Pure Car, Truck Carriers) 4척과 초대형 에탄운반선(Very Large Ethane Carriers) 5척, 오픈해치 갠트리크레인 선박(Open Hatch Gantry Crane vessels) 4척이 포함된 수치다. 모든 선박이 인도될 경우 총 선복량은 약 250만TEU에 달하게 된다.

미디어 문의처: 케일리 머피(Cailey Murphy) 씨스팬 코퍼레이션 기업 커뮤니케이션 총괄, [email protected]

SOURCE Seaspan Corporation