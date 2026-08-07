Seaspan se convierte en la primera empresa internacional propietaria y operadora de buques en acceder al mercado chino de bonos «Panda»

SINGAPUR, 7 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Seaspan Corporation Pte. Ltd. («Seaspan»), una de las principales empresas independientes dedicadas a la propiedad y explotación de activos marítimos, se complace en anunciar la emisión con éxito de un bono «Panda» por valor de 1.500 millones de RMB en el mercado nacional de bonos de China.

El bono de colocación privada a tres años se emitió el 15 de julio de 2026, con un cupón del 2,50 % anual. La oferta registró una sobresuscripción por parte de inversores chinos nacionales e internacionales, con un índice de cobertura del libro de órdenes de 2,3 veces.

Esta operación supone un hito importante para Seaspan, ya que se convierte en la primera empresa internacional dedicada a la propiedad y explotación de buques en acceder con éxito al mercado de los bonos «Panda».

Además de establecer una nueva vía de financiación, la operación respalda la estrategia de Seaspan de diversificar sus fuentes de capital y ampliar su acceso a la deuda no garantizada, lo que refuerza la capacidad de la empresa para invertir en su flota, aprovechar oportunidades de crecimiento y crear valor a largo plazo para los clientes y las partes interesadas.

«Esta emisión pone de manifiesto la confianza que los inversores tienen en la calidad crediticia de Seaspan, su modelo de negocio, su sólido perfil financiero y su estrategia de crecimiento sostenible», afirmó Andreas Brauch, director financiero. «Ampliar nuestro acceso a los mercados de capitales nacionales de China nos permite diversificar aún más nuestras fuentes de financiación y mejorar nuestro acceso a capital en condiciones competitivas, lo que refuerza nuestros objetivos de crecimiento a largo plazo para prestar servicio a nuestros clientes con una de las flotas más grandes y modernas del mundo».

La emisión del bono «Panda» supone un hito importante en la participación de Seaspan en los mercados de capitales chinos, donde la empresa cuenta con alianzas estratégicas en todo el ecosistema marítimo, incluyendo el fletamento, la construcción naval, la financiación y los servicios marítimos.

Acerca de Seaspan Corporation Pte. Ltd.

Seaspan es el principal propietario y operador de activos marítimos del mundo, especializado en contratos de arrendamiento a largo plazo y con tarifa fija para las compañías navieras más destacadas del mundo. A 30 de junio de 2026, la flota operativa de Seaspan estaba compuesta por 247 buques, en términos pro forma para las nuevas construcciones navales aún no entregadas (incluidos cuatro buques de transporte exclusivo de turismos y camiones, cinco buques de transporte de etano de gran tamaño y cuatro buques con grúa pórtico de escotilla abierta), con una capacidad total de flota de aproximadamente 2,5 millones de TEU una vez completada la entrega.

Contacto para la prensa: Cailey Murphy, directora de Comunicación Corporativa de Seaspan Corporation Pte. Ltd., [email protected]

FUENTE Seaspan Corporation