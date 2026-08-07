Seaspan、国際的な船舶所有・運航会社として初めて中国のパンダ債市場に参入

シンガポール, 2026年8月7日 /PRNewswire/ -- 独立系海運資産の所有・運営大手であるSeaspan Corporation Pte. Ltd. （「Seaspan」）は、中国の国内債券市場において、15億人民元のパンダ債の発行に成功したことを発表します。

この3年物の私募債は、2026年7月15日に発行され、年利2.50％のクーポンが付与されています。今回の公募には、中国の国内投資家および海外投資家から応募が殺到し、ブックビルディングの応募倍率は2.3倍となりました。

今回の取引はSeaspanにとって、パンダ債市場への参入に成功した初の国際的な船舶所有・運航会社として重要な節目となるものです。

この取引は、新たな資金調達ルートの確立にとどまらず、Seaspanの資金調達源の多様化および無担保債務へのアクセス拡大という戦略を後押しするものであり、同社が自社船隊への投資を行い、成長機会を追求し、顧客やステークホルダーのために長期的な価値を創出する能力を強化するものです。

「今回の発行は、投資家がSeaspanの信用力、ビジネスモデル、堅調な財務状況、そして持続可能な成長戦略に対して抱いている信頼を如実に示しています」と、最高財務責任者（CFO）のAndreas Brauchは述べています。「中国の国内資本市場へのアクセスを拡大することで、資金調達源の多様化がさらに進み、コスト効率の高い資金へのアクセスが改善されます。これにより、世界最大級かつ最先端の船隊を擁し、お客様を支援するという当社の長期的な成長目標の達成が促進されることになります。」

今回のパンダ債の発行は、Seaspanが中国の資本市場に参入するうえで重要な節目となるものです。同社は、用船、造船、資金調達、海事サービスなど、海事エコシステム全般にわたって戦略的パートナーシップを築いています。

Seaspan Corporation Pte. Ltd.について

Seaspanは、世界有数の海運会社向けの固定料率による長期リースに注力する、世界をリードする海運資産の保有・運航会社です。2026年6月30日現在、Seaspanの運航船隊は、未引き渡しの新造船（ピュア・カー・トラック・キャリア4隻、超大型エタン運搬船5隻とオープンハッチ・ガントリークレーン船4隻を含む）を加えたプロフォーマベースで247隻であり、全船引き渡しベースの総積載容量は約250万TEUです。

メディア連絡先：Cailey Murphy、コーポレート・コミュニケーション責任者、Seaspan Corporation Pte. Ltd.、 [email protected]

SOURCE Seaspan Corporation