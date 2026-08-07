Seaspan ist der erste internationale Reeder und Schiffsbetreiber, der Zugang zum chinesischen Panda-Anleihemarkt erhält

SINGAPUR, 7. August 2026 /PRNewswire/ -- Die Seaspan Corporation Pte. Ltd. („Seaspan"), ein führender unabhängiger Eigentümer und Betreiber von Schifffahrtsanlagen, freut sich, die erfolgreiche Emission einer Panda-Anleihe im Wert von 1,5 Milliarden RMB auf dem chinesischen Inlandsanleihemarkt bekannt zu geben.

Die auf drei Jahre laufende Privatplatzierungsanleihe wurde am 15. Juli 2026 mit einem Kupon von 2,50 % p. a. begeben. Die Emission wurde von chinesischen Onshore- und internationalen Investoren überzeichnet, wobei die Zeichnungsquote das 2,3-Fache des Emissionsvolumens betrug.

Die Transaktion stellt für Seaspan einen bedeutenden Meilenstein dar, da das Unternehmen als erster internationaler Reeder und Schiffsbetreiber erfolgreich Zugang zum Panda-Bond-Markt erlangt hat.

Neben der Schaffung eines neuen Finanzierungskanals unterstützt die Transaktion die Strategie von Seaspan, seine Kapitalquellen zu diversifizieren und den Zugang zu unbesicherten Krediten zu erweitern. Dadurch wird die Fähigkeit des Unternehmens gestärkt, in seine Flotte zu investieren, Wachstumschancen zu nutzen und langfristigen Wert für Kunden und Interessengruppen zu schaffen.

„Diese Emission verdeutlicht das Vertrauen, das Investoren in die Bonität, das Geschäftsmodell, das solide Finanzprofil und die nachhaltige Wachstumsstrategie von Seaspan setzen", erklärte Andreas Brauch, Chief Financial Officer. „Die Ausweitung unseres Zugangs zu den chinesischen inländischen Kapitalmärkten sorgt für eine weitere Diversifizierung unserer Finanzierungsquellen und verbessert unseren Zugang zu kostengünstigem Kapital. Dies stärkt unsere langfristigen Wachstumsziele, um unsere Kunden mit einer der weltweit größten und modernsten Flotten zu unterstützen."

Die Emission der Panda-Anleihe stellt einen wichtigen Meilenstein für das Engagement von Seaspan auf den chinesischen Kapitalmärkten dar, wo das Unternehmen strategische Partnerschaften im gesamten maritimen Ökosystem unterhält, darunter in den Bereichen Schiffsbefrachtung, Schiffbau, Finanzierung und maritime Dienstleistungen.

Informationen zu Seaspan Corporation Pte. Ltd.

Seaspan ist der weltweit führende Eigentümer und Betreiber von Schifffahrtsanlagen, der sich auf langfristige, festverzinsliche Charterverträge mit den weltweit führenden Reedereien konzentriert. Zum 30. Juni 2026 umfasste die Betriebsflotte von Seaspan 247 Schiffe – pro forma unter Berücksichtigung noch nicht ausgelieferter Neubauten (darunter vier reine PKW- und LKW-Transporter, fünf sehr große Ethan-Tanker sowie vier Schiffe mit offenem Laderaum und Portalkran) – mit einer Gesamtflottenkapazität von rund 2,5 Millionen TEU bei vollständiger Auslieferung.

Medienkontakt: Cailey Murphy, Head of Corporate Communications, Seaspan Corporation Pte. Ltd., [email protected]