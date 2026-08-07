Seaspan será el primer armador y operador internacional en acceder al mercado de bonos Panda de China

SINGAPUR, 7 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Seaspan Corporation Pte. Ltd. ("Seaspan"), una empresa líder e independiente en la propiedad y operación de activos marítimos, se complace en anunciar la exitosa emisión de un bono Panda por valor de 1.500 millones de RMB en el mercado de bonos nacional de China.

El bono de colocación privada a tres años se emitió el 15 de julio de 2026, y cuenta con una tasa de cupón del 2,50% anual. La oferta fue sobresuscrita por inversores chinos nacionales e internacionales, con un índice de cobertura de 2,3 veces.

Esta transacción supone un hito importante para Seaspan, al convertirse en el primer armador y operador internacional de buques en acceder con éxito al mercado de bonos Panda.

Además de establecer un nuevo canal de financiación, la transacción respalda la estrategia de Seaspan de diversificar sus fuentes de capital y ampliar su acceso a deuda no garantizada, fortaleciendo la capacidad de la empresa para invertir en su flota, buscar oportunidades de crecimiento y crear valor a largo plazo para los clientes y las partes interesadas.

"Esta emisión demuestra la confianza que los inversores depositan en la solvencia de crédito de Seaspan, su modelo de negocio, su sólida situación financiera y su estrategia de crecimiento sostenible", declaró Andreas Brauch, director financiero. "Ampliar nuestro acceso a los mercados de capitales chinos diversifica aún más nuestras fuentes de financiación y mejora nuestro acceso a capital rentable, lo que nos permite alcanzar nuestros objetivos de crecimiento a largo plazo y ofrecer a nuestros clientes una de las flotas más grandes y modernas del mundo".

La emisión de bonos Panda marca un hito importante en la participación de Seaspan en los mercados de capitales chinos, donde la compañía mantiene alianzas estratégicas en todo el ecosistema marítimo, incluyendo el fletamento, la construcción naval, la financiación y los servicios marítimos.

Acerca de Seaspan Corporation Pte. Ltd.

Seaspan es el principal propietario y operador de activos marítimos del mundo, especializado en arrendamientos a largo plazo y a precio fijo para las navieras más importantes del mundo. Al 30 de junio de 2026, la flota operativa de Seaspan constaba de 247 buques, pro forma sin incluir los buques de nueva construcción pendientes de entrega (entre ellos, cuatro buques portacoches y camiones, cinco buques metaneros de gran tamaño y cuatro buques grúa pórtico de escotilla abierta), con una capacidad total de flota de aproximadamente 2,5 millones de TEU una vez entregadas todas las unidades.

Contacto para los medios: Cailey Murphy, directora de comunicaciones corporativas de Seaspan Corporation Pte. Ltd., [email protected]