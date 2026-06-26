Seção sobre cadeia de agricultura sustentável na quarta CISCE: inovação orientada por IA em cadeias globais de suprimentos agroalimentares

PEQUIM, 26 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A seção sobre Cadeia Sustentável de Agricultura da quarta Expo Internacional de Cadeia de Suprimentos da China (CISCE) reuniu mais de 100 agroempresas de todo o mundo. Focada no futuro da agricultura habilitada por tecnologia, a seção apresentou inovações que abrangem a cadeia de valor agrícola e forneceu uma plataforma internacional de intercâmbio para proteger a segurança global da cadeia de suprimentos agroalimentares.

Green Agriculture Chain Section: Making Food Safer

Uma coalizão de parceiros globais da cadeia de suprimentos, incluindo China State Railway Group, ICBC, China Telecom, SINOMACH, COSCO Shipping, Huafeng Meteorological Media Group, Cargill, Louis Dreyfus Company, CP Group, Syngenta e McDonald's China, liderada pela COFCO, lançou uma iniciativa conjunta para construir uma cadeia global de suprimentos agrícola e alimentício segura e resiliente. A iniciativa convoca todas as partes interessadas a compartilharem as melhores práticas da cadeia de suprimentos, fortalecerem a resiliência ao risco, acelerarem a adoção de novas tecnologias em toda a cadeia de valor agrícola e apoiarem a modernização agrícola, a transformação digital e o desenvolvimento sustentável.

A IA foi um dos temas principais da seção. O Grupo Beidahuang apresentou um modelo de IA agrícola focado em conformidade, apoiado por máquinas agrícolas autônomas e uma rede de monitoramento de terras agrícolas em cinco dimensões. A SINOMACH exibiu seu portfólio de equipamentos agrícolas inteligentes e uma plataforma de operações agrícolas movida por IA. A Inner Mongolia Jishuo Technology fez a estreia global de seu sistema de consultoria por IA para animais, com sensores proprietários que permitem monitoramento de saúde animal a longo prazo.

Empresas líderes chinesas e internacionais de alimentos apresentaram o ecossistema completo "da fazenda à mesa". O Grupo CP apresentou seu modelo integrado de cadeia de suprimentos Agricultura 4.0. McDonald's China e Yum China destacaram parcerias de agricultura regenerativa e soluções logísticas autônomas capazes de suportar necessidades de entrega com temperatura controlada. A Syngenta lançou um manual prático sobre práticas agrícolas regenerativas na China. Yili, Feihe e Junlebao apresentaram sistemas de rastreabilidade de laticínios e tecnologias proprietárias de melhoramento, enquanto delegações regionais de exposições de Qinghai e Tianjin apresentaram produtos orgânicos de agricultura das terras altas e alimentos de consumo especiais.

A seção também contava com mais serviços internacionais. O Banco Agrícola da China fez sua estreia na exposição e apresentou soluções inteligentes relacionadas à agricultura. O Grupo Optimize Integration demonstrou como a IA pode ajudar a reduzir os tempos de desembaraço aduaneiro para produtos agrícolas. Fornecedores internacionais de armazenagem e organizações de certificação sustentável de soja também participaram da seção.

Reunindo empresas multinacionais, líderes chineses no agronegócio, clusters industriais regionais e inovadores tecnológicos, a seção destacou os avanços na modernização agrícola e transformação digital em todo o setor. A inovação digital possibilita uma agricultura mais precisa e eficiente, e a cooperação internacional está fortalecendo a resiliência e a sustentabilidade da cadeia global de suprimentos agroalimentares.

FONTE China International Supply Chain Expo