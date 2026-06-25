โซนห่วงโซ่คุณค่าการเกษตรสีเขียวในงาน CISCE ครั้งที่ 4: นวัตกรรมที่ขับเคลื่อนด้วย AI ตลอดห่วงโซ่อุปทานอาหารและการเกษตรโลก
News provided byChina International Supply Chain Expo
26 Jun, 2026, 06:38 CST
ปักกิ่ง, 26 มิ.ย. 2569 /PRNewswire/ -- โซนห่วงโซ่คุณค่าการเกษตรสีเขียว (Green Agriculture Chain) ภายในงาน China International Supply Chain Expo (CISCE) ครั้งที่ 4 รวบรวมธุรกิจด้านการเกษตรมากกว่า 100 แห่งจากทั่วโลก โดยมุ่งเน้นอนาคตของภาคการเกษตรที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี พร้อมจัดแสดงนวัตกรรมที่ครอบคลุมตลอดห่วงโซ่คุณค่าทางการเกษตร และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนระดับนานาชาติเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของห่วงโซ่อุปทานอาหารและการเกษตรโลก
กลุ่มพันธมิตรด้านห่วงโซ่อุปทานระดับโลก ซึ่งประกอบด้วย China State Railway Group, ICBC, China Telecom, SINOMACH, COSCO Shipping, Huafeng Meteorological Media Group, Cargill, Louis Dreyfus Company, CP Group, Syngenta และ McDonald's China ภายใต้การนำของ COFCO ได้ร่วมเผยแพร่ข้อริเริ่มร่วมว่าด้วยการสร้างห่วงโซ่อุปทานอาหารและการเกษตรโลกที่มั่นคงและยืดหยุ่น (Joint Initiative on Building a Secure and Resilient Global Agriculture and Food Supply Chain) โดยเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนร่วมแบ่งปันแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านห่วงโซ่อุปทาน เสริมสร้างความสามารถในการรับมือความเสี่ยง เร่งการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ตลอดห่วงโซ่คุณค่าทางการเกษตร และสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
AI เป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญของโซน โดย Beidahuang Group นำเสนอโมเดล AI สำหรับภาคการเกษตรที่มุ่งเน้นการปฏิบัติตามข้อกำหนด ซึ่งทำงานร่วมกับเครื่องจักรกลการเกษตรอัตโนมัติและเครือข่ายติดตามพื้นที่เพาะปลูกแบบห้ามิติ ขณะที่ SINOMACH จัดแสดงกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องจักรกลการเกษตรอัจฉริยะและแพลตฟอร์มบริหารจัดการการเพาะปลูกที่ขับเคลื่อนด้วย AI ส่วน Inner Mongolia Jishuo Technology เปิดตัวระบบให้คำปรึกษาด้านปศุสัตว์ด้วย AI เป็นครั้งแรกของโลก โดยใช้เซ็นเซอร์ที่บริษัทพัฒนาขึ้นเองเพื่อติดตามสุขภาพสัตว์ในระยะยาว
บริษัทอาหารชั้นนำจากจีนและนานาชาติร่วมจัดแสดงระบบนิเวศด้านอาหารแบบครบวงจรตั้งแต่ฟาร์มถึงผู้บริโภค (farm-to-table) โดย CP Group นำเสนอโมเดลห่วงโซ่อุปทานแบบบูรณาการภายใต้แนวคิด Agriculture 4.0 ขณะที่ McDonald's China และ Yum China นำเสนอความร่วมมือด้านเกษตรกรรมเชิงฟื้นฟู และโซลูชันด้านโลจิสติกส์อัตโนมัติที่รองรับการขนส่งแบบควบคุมอุณหภูมิ Syngenta เปิดตัวคู่มือภาคปฏิบัติเกี่ยวกับแนวทางเกษตรกรรมเชิงฟื้นฟูในประเทศจีน ส่วน Yili, Feihe และ Junlebao จัดแสดงระบบตรวจสอบย้อนกลับผลิตภัณฑ์นมและเทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์ที่บริษัทพัฒนาขึ้นเอง ขณะที่คณะผู้จัดแสดงจากมณฑลชิงไห่และเทศบาลนครเทียนจินได้นำเสนอผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์จากพื้นที่สูงและอาหารเฉพาะถิ่น
โซนห่วงโซ่คุณค่าการเกษตรสีเขียวยังนำเสนอบริการข้ามพรมแดนที่หลากหลายยิ่งขึ้น โดย Agricultural Bank of China เข้าร่วมงาน CISCE เป็นครั้งแรก พร้อมนำเสนอโซลูชันด้านเกษตรอัจฉริยะ ขณะที่ Optimize Integration Group สาธิตการใช้ AI เพื่อช่วยลดระยะเวลาในการดำเนินพิธีการศุลกากรสำหรับสินค้าเกษตร นอกจากนี้ ยังมีผู้ให้บริการคลังสินค้าระหว่างประเทศและองค์กรรับรองมาตรฐานถั่วเหลืองเพื่อความยั่งยืนเข้าร่วมจัดแสดงภายในโซนนี้อีกด้วย
โซนห่วงโซ่คุณค่าการเกษตรสีเขียวได้รวบรวมบริษัทข้ามชาติ ธุรกิจการเกษตรชั้นนำของจีน คลัสเตอร์อุตสาหกรรมระดับภูมิภาค และผู้พัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยี มาร่วมจัดแสดงความก้าวหน้าด้านการเกษตรสมัยใหม่และการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลของภาคการเกษตร โดยนวัตกรรมดิจิทัลช่วยให้การทำเกษตรมีความแม่นยำและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ขณะที่ความร่วมมือข้ามพรมแดนกำลังช่วยเสริมสร้างความยืดหยุ่นและความยั่งยืนของห่วงโซ่อุปทานอาหารและการเกษตรโลก
SOURCE China International Supply Chain Expo
Share this article