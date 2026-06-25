โซนห่วงโซ่คุณค่าการเกษตรสีเขียวในงาน CISCE ครั้งที่ 4: นวัตกรรมที่ขับเคลื่อนด้วย AI ตลอดห่วงโซ่อุปทานอาหารและการเกษตรโลก

News provided by

China International Supply Chain Expo

26 Jun, 2026, 06:38 CST

ปักกิ่ง, 26 มิ.ย. 2569 /PRNewswire/ -- โซนห่วงโซ่คุณค่าการเกษตรสีเขียว (Green Agriculture Chain) ภายในงาน China International Supply Chain Expo (CISCE) ครั้งที่ 4 รวบรวมธุรกิจด้านการเกษตรมากกว่า 100 แห่งจากทั่วโลก โดยมุ่งเน้นอนาคตของภาคการเกษตรที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี พร้อมจัดแสดงนวัตกรรมที่ครอบคลุมตลอดห่วงโซ่คุณค่าทางการเกษตร และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนระดับนานาชาติเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของห่วงโซ่อุปทานอาหารและการเกษตรโลก

Continue Reading
Green Agriculture Chain Section: Making Food Safer
Green Agriculture Chain Section: Making Food Safer

กลุ่มพันธมิตรด้านห่วงโซ่อุปทานระดับโลก ซึ่งประกอบด้วย China State Railway Group, ICBC, China Telecom, SINOMACH, COSCO Shipping, Huafeng Meteorological Media Group, Cargill, Louis Dreyfus Company, CP Group, Syngenta และ McDonald's China ภายใต้การนำของ COFCO ได้ร่วมเผยแพร่ข้อริเริ่มร่วมว่าด้วยการสร้างห่วงโซ่อุปทานอาหารและการเกษตรโลกที่มั่นคงและยืดหยุ่น (Joint Initiative on Building a Secure and Resilient Global Agriculture and Food Supply Chain) โดยเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนร่วมแบ่งปันแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านห่วงโซ่อุปทาน เสริมสร้างความสามารถในการรับมือความเสี่ยง เร่งการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ตลอดห่วงโซ่คุณค่าทางการเกษตร และสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

AI เป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญของโซน โดย Beidahuang Group นำเสนอโมเดล AI สำหรับภาคการเกษตรที่มุ่งเน้นการปฏิบัติตามข้อกำหนด ซึ่งทำงานร่วมกับเครื่องจักรกลการเกษตรอัตโนมัติและเครือข่ายติดตามพื้นที่เพาะปลูกแบบห้ามิติ ขณะที่ SINOMACH จัดแสดงกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องจักรกลการเกษตรอัจฉริยะและแพลตฟอร์มบริหารจัดการการเพาะปลูกที่ขับเคลื่อนด้วย AI ส่วน Inner Mongolia Jishuo Technology เปิดตัวระบบให้คำปรึกษาด้านปศุสัตว์ด้วย AI เป็นครั้งแรกของโลก โดยใช้เซ็นเซอร์ที่บริษัทพัฒนาขึ้นเองเพื่อติดตามสุขภาพสัตว์ในระยะยาว

บริษัทอาหารชั้นนำจากจีนและนานาชาติร่วมจัดแสดงระบบนิเวศด้านอาหารแบบครบวงจรตั้งแต่ฟาร์มถึงผู้บริโภค (farm-to-table) โดย CP Group นำเสนอโมเดลห่วงโซ่อุปทานแบบบูรณาการภายใต้แนวคิด Agriculture 4.0 ขณะที่ McDonald's China และ Yum China นำเสนอความร่วมมือด้านเกษตรกรรมเชิงฟื้นฟู และโซลูชันด้านโลจิสติกส์อัตโนมัติที่รองรับการขนส่งแบบควบคุมอุณหภูมิ Syngenta เปิดตัวคู่มือภาคปฏิบัติเกี่ยวกับแนวทางเกษตรกรรมเชิงฟื้นฟูในประเทศจีน ส่วน Yili, Feihe และ Junlebao จัดแสดงระบบตรวจสอบย้อนกลับผลิตภัณฑ์นมและเทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์ที่บริษัทพัฒนาขึ้นเอง ขณะที่คณะผู้จัดแสดงจากมณฑลชิงไห่และเทศบาลนครเทียนจินได้นำเสนอผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์จากพื้นที่สูงและอาหารเฉพาะถิ่น

โซนห่วงโซ่คุณค่าการเกษตรสีเขียวยังนำเสนอบริการข้ามพรมแดนที่หลากหลายยิ่งขึ้น โดย Agricultural Bank of China เข้าร่วมงาน CISCE เป็นครั้งแรก พร้อมนำเสนอโซลูชันด้านเกษตรอัจฉริยะ ขณะที่ Optimize Integration Group สาธิตการใช้ AI เพื่อช่วยลดระยะเวลาในการดำเนินพิธีการศุลกากรสำหรับสินค้าเกษตร นอกจากนี้ ยังมีผู้ให้บริการคลังสินค้าระหว่างประเทศและองค์กรรับรองมาตรฐานถั่วเหลืองเพื่อความยั่งยืนเข้าร่วมจัดแสดงภายในโซนนี้อีกด้วย

โซนห่วงโซ่คุณค่าการเกษตรสีเขียวได้รวบรวมบริษัทข้ามชาติ ธุรกิจการเกษตรชั้นนำของจีน คลัสเตอร์อุตสาหกรรมระดับภูมิภาค และผู้พัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยี มาร่วมจัดแสดงความก้าวหน้าด้านการเกษตรสมัยใหม่และการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลของภาคการเกษตร โดยนวัตกรรมดิจิทัลช่วยให้การทำเกษตรมีความแม่นยำและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ขณะที่ความร่วมมือข้ามพรมแดนกำลังช่วยเสริมสร้างความยืดหยุ่นและความยั่งยืนของห่วงโซ่อุปทานอาหารและการเกษตรโลก

SOURCE China International Supply Chain Expo

Also from this source

Rantaian Kenderaan Pintar di Ekspo Rantaian Bekalan Antarabangsa China ke-4: Menjadikan Perjalanan Lebih Mudah

Rantaian Kenderaan Pintar di Ekspo Rantaian Bekalan Antarabangsa China ke-4: Menjadikan Perjalanan Lebih Mudah

Segmen Rantaian Kenderaan Pintar di Ekspo Rantaian Bekalan Antarabangsa China (CISCE) keempat telah dibuka di Dewan E2, China International...
Segmen Rantaian Tenaga Bersih di CISCE keempat Tampilkan Inovasi Rendah Karbon Merentasi Rantaian Nilai Tenaga

Segmen Rantaian Tenaga Bersih di CISCE keempat Tampilkan Inovasi Rendah Karbon Merentasi Rantaian Nilai Tenaga

Segmen Rantaian Tenaga Bersih di Ekspo Rantaian Bekalan Antarabangsa China (CISCE) keempat mempamerkan inovasi rendah karbon merentasi rantaian nilai ...
More Releases From This Source

Explore

Agriculture

Agriculture

Artificial Intelligence

Artificial Intelligence

Supply Chain/Logistics

Supply Chain/Logistics

Trade Show News

Trade Show News

News Releases in Similar Topics