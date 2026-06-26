Zon Rantaian Pertanian Hijau di CISCE Keempat: Inovasi Dipacu AI Merentasi Rantaian Bekalan Agromakanan Global

BEIJING, 26 Jun 2026 /PRNewswire/ -- Zon Rantaian Pertanian Hijau di Ekspo Rantaian Bekalan Antarabangsa China (CISCE) keempat menghimpunkan lebih daripada 100 syarikat agrobisnes dari seluruh dunia. Dengan memberi tumpuan kepada masa depan pertanian yang diperkasakan teknologi, zon tersebut mempamerkan inovasi yang merangkumi keseluruhan rantaian nilai pertanian dan menyediakan platform pertukaran antarabangsa bagi memperkukuh keselamatan rantaian bekalan agromakanan global.

Green Agriculture Chain Section: Making Food Safer

Satu gabungan rakan kongsi rantaian bekalan global yang diketuai oleh COFCO, termasuk China State Railway Group, ICBC, China Telecom, SINOMACH, COSCO Shipping, Huafeng Meteorological Media Group, Cargill, Louis Dreyfus Company, CP Group, Syngenta dan McDonald's China, telah melancarkan Inisiatif Bersama Membina Rantaian Bekalan Pertanian dan Makanan Global yang Selamat dan Berdaya Tahan. Inisiatif ini menyeru semua pihak berkepentingan supaya berkongsi amalan terbaik rantaian bekalan, memperkukuh daya tahan terhadap risiko, mempercepat penggunaan teknologi baharu di seluruh rantaian nilai pertanian, dan menyokong pemodenan pertanian, transformasi digital dan pembangunan mampan.

AI merupakan antara tema utama zon tersebut. Beidahuang Group memperkenalkan model AI pertanian yang memfokuskan kepada pematuhan, disokong oleh jentera ladang autonomi dan rangkaian pemantauan tanah pertanian lima dimensi. SINOMACH mempamerkan portfolio peralatan pertanian pintarnya dan platform operasi pertanian yang dikuasakan AI. Inner Mongolia Jishuo Technology pula membuat penampilan sulung global bagi sistem perundingan AI untuk ternakan, yang menggunakan penderia proprietari bagi membolehkan pemantauan jangka panjang kesihatan haiwan.

Syarikat makanan terkemuka dari China dan antarabangsa turut mempamerkan ekosistem lengkap "dari ladang ke meja makan". CP Group mempersembahkan model rantaian bekalan bersepadu Agriculture 4.0. McDonald's China dan Yum China mengetengahkan kerjasama dalam pertanian regeneratif serta penyelesaian logistik autonomi yang mampu memenuhi keperluan penghantaran dengan kawalan suhu. Syngenta melancarkan buku panduan praktikal mengenai amalan pertanian regeneratif di China. Yili, Feihe dan Junlebao mempamerkan sistem kebolehkesanan produk tenusu dan teknologi pembiakbakaan proprietari, manakala delegasi pameran dari Qinghai dan Tianjin menampilkan produk pertanian organik tanah tinggi serta makanan pengguna berasaskan produk tempatan.

Zon tersebut turut menampilkan lebih banyak perkhidmatan rentas sempadan. Agricultural Bank of China membuat penampilan sulung di ekspo itu dengan mempamerkan penyelesaian berkaitan pertanian pintar. Optimize Integration Group menunjukkan bagaimana AI dapat membantu mengurangkan tempoh pelepasan kastam bagi produk pertanian. Penyedia perkhidmatan pergudangan antarabangsa serta organisasi pensijilan kacang soya mampan turut mengambil bahagian dalam zon tersebut.

Dengan menghimpunkan syarikat multinasional, syarikat agroperniagaan terkemuka China, kluster industri serantau dan penginovasi teknologi, zon ini mempamerkan perkembangan dalam pemodenan pertanian dan transformasi digital di seluruh sektor. Inovasi digital membolehkan aktiviti pertanian dilaksanakan dengan lebih tepat dan cekap, manakala kerjasama rentas sempadan terus memperkukuh daya tahan dan kemampanan rantaian bekalan agromakanan global.

SOURCE China International Supply Chain Expo