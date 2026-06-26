Sección sobre la cadena agrícola sostenible en la cuarta edición del CISCE: Innovación impulsada por IA en las cadenas de suministro agroalimentarias mundiales

BEIJING, 26 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- La sección de la Cadena de energía limpia de la cuarta Exposición Internacional de la Cadena de Suministro de China (CISCE) reunió a más de 100 agronegocios de alrededor del mundo. Centrada en el futuro de la agricultura basada en la tecnología, la sección presentó innovaciones que abarcaban toda la cadena de valor agrícola y ofreció una plataforma de intercambio internacional para garantizar la seguridad de la cadena de suministro agroalimentaria mundial.

Sección "Cadena de agricultura ecológica": hacer más segura la alimentación

Una coalición de socios de la cadena de suministro mundial, entre los que se encuentran China State Railway Group, ICBC, China Telecom, SINOMACH, COSCO Shipping, Huafeng Meteorological Media Group, Cargill, Louis Dreyfus Company, CP Group, Syngenta y McDonald's China, liderada por COFCO, presentó una iniciativa conjunta para la creación de una cadena de suministro agrícola y alimentaria mundial segura y resiliente. La iniciativa insta a todas las partes interesadas a compartir buenas prácticas en materia de cadenas de suministro, reforzar la resiliencia ante riesgos, acelerar la adopción de nuevas tecnologías en toda la cadena de valor agrícola y apoyar la modernización agrícola, la transformación digital y el desarrollo sostenible.

La IA fue uno de los temas clave de la sección. Beidahuang Group presentó un modelo de IA para la agricultura centrado en el cumplimiento normativo, respaldado por maquinaria agrícola autónoma y una red de monitorización de tierras de cultivo en cinco dimensiones. SINOMACH presentó su gama de equipos agrícolas inteligentes y una plataforma de gestión agrícola impulsada por IA. Inner Mongolia Jishuo Technology presentó en primicia mundial su sistema de asesoramiento impulsado por IA para el ganado, dotado de sensores propios que permiten realizar un seguimiento a largo plazo de la salud de los animales.

Las principales empresas alimentarias chinas e internacionales presentaron el ecosistema completo "de la granja a la mesa". CP Group presentó su modelo de cadena de suministro integrada "Agricultura 4.0". McDonald's China and Yum China destacaron las colaboraciones en materia de agricultura regenerativa y las soluciones logísticas autónomas capaces de satisfacer los requisitos de entrega con control de temperatura. Syngenta publicó un manual práctico sobre prácticas de agricultura regenerativa en China. Yili, Feihe y Junlebao presentaron sistemas de trazabilidad de productos lácteos y tecnologías de cría propias, mientras que las delegaciones regionales de Qinghai y Tianjin expusieron productos de agricultura ecológica de montaña y alimentos especiales para el consumo.

En esta sección también se presentaban más servicios transfronterizos. El Banco Agrícola de China participó por primera vez en la feria y presentó soluciones relacionadas con la agricultura inteligente. Optimize Integration Group demostró cómo la IA puede ayudar a reducir los tiempos de despacho de aduana de los productos agrícolas. En esta sección también participaron proveedores internacionales de servicios de almacenamiento y organizaciones de certificación de soja sostenible.

En esta sección, que reunió a empresas multinacionales, empresas agroindustriales chinas líderes, clústeres industriales regionales e innovadores tecnológicos, se mostraron los avances en la modernización agrícola y la transformación digital en todo el sector. La innovación digital permite una agricultura más precisa y eficiente y la cooperación transfronteriza está mejorando la resiliencia y la sostenibilidad de la cadena de suministro agroalimentaria mundial.

FUENTE China International Supply Chain Expo