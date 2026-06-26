-Sección de la Cadena de Suministro de Agricultura Verde en la 4ª CISCE: Innovación impulsada por IA en las cadenas de suministro agroalimentarias mundiales

BEIJING, 26 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- La sección 'Cadena de Agricultura Verde' de la cuarta Exposición Internacional de la Cadena de Suministro de China (CISCE) reunió a más de 100 empresas agroindustriales de todo el mundo. Centrada en el futuro de la agricultura impulsada por la tecnología, la sección exhibió innovaciones que abarcan toda la cadena de valor agrícola y proporcionó una plataforma de intercambio internacional para salvaguardar la seguridad de la cadena de suministro agroalimentaria mundial.

Green Agriculture Chain Section: Making Food Safer

Una coalición de socios globales de la cadena de suministro, entre los que se incluyen China State Railway Group, ICBC, China Telecom, SINOMACH, COSCO Shipping, Huafeng Meteorological Media Group, Cargill, Louis Dreyfus Company, CP Group, Syngenta y McDonald's China, liderada por COFCO, lanzó una Iniciativa Conjunta para la Construcción de una Cadena de Suministro Agrícola y Alimentaria Global Segura y Resiliente. La iniciativa insta a todas las partes interesadas a compartir las mejores prácticas de la cadena de suministro, fortalecer la resiliencia ante los riesgos, acelerar la adopción de nuevas tecnologías en toda la cadena de valor agrícola y apoyar la modernización agrícola, la transformación digital y el desarrollo sostenible.

La IA fue uno de los temas clave de la sección. Beidahuang Group presentó un modelo de IA agrícola centrado en el cumplimiento normativo, respaldado por maquinaria agrícola autónoma y una red de monitoreo de tierras de cultivo de cinco dimensiones. SINOMACH exhibió su cartera de equipos agrícolas inteligentes y una plataforma de operaciones agrícolas impulsada por IA. Inner Mongolia Jishuo Technology hizo el debut mundial de su sistema de consulta de IA para ganado, con sensores propios que permiten el monitoreo a largo plazo de la salud animal.

Importantes empresas alimentarias chinas e internacionales presentaron el ecosistema completo de la granja a la mesa. CP Group mostró su modelo integrado de cadena de suministro Agricultura 4.0. McDonald's China y Yum China destacaron sus alianzas en agricultura regenerativa y soluciones logísticas autónomas capaces de cumplir con los requisitos de entrega a temperatura controlada. Syngenta publicó un manual práctico sobre prácticas de agricultura regenerativa en China. Yili, Feihe y Junlebao exhibieron sistemas de trazabilidad láctea y tecnologías de cría propias, mientras que las delegaciones regionales de Qinghai y Tianjin presentaron productos de agricultura orgánica de montaña y alimentos especializados para el consumidor.

La sección también presentó más servicios transfronterizos. Agricultural Bank of China debutó en la exposición y mostró soluciones inteligentes para la agricultura. Optimize Integration Group demostró cómo la IA puede ayudar a reducir los tiempos de despacho de aduanas para productos agrícolas. Proveedores internacionales de almacenamiento y organizaciones de certificación de soja sostenible también participaron en la sección.

Al reunir a empresas multinacionales, agronegocios chinos líderes, clústeres industriales regionales e innovadores tecnológicos, la sección mostró los avances en la modernización agrícola y la transformación digital en todo el sector. La innovación digital permite una agricultura más precisa y eficiente, y la cooperación transfronteriza está mejorando la resiliencia y la sostenibilidad de la cadena de suministro agroalimentaria global.