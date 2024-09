Seegene expande a linha de produtos mpox RUO com testes de detecção aprimorados para clado 1

Apresenta a Novaplex™ MPXV/OPXV plus Assay (RUO), desenvolvida para detectar o clado 1, que tem taxas de transmissão e mortalidade mais altas do que o clado 2

Está conforme os perfis de produtos-alvo definidos pela OMS e fornece detecção precisa de cepas virais

Oferece aos profissionais de saúde uma ferramenta essencial em suas pesquisas sobre a disseminação global da mpox, dando suporte aos esforços internacionais

SEUL, Coreia do Sul, 19 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- A Seegene Inc., fornecedora líder de soluções completas para diagnósticos moleculares de PCR, sediada na Coreia do Sul, anunciou hoje que apresentará um novo tipo de ensaio de PCR somente para uso em pesquisa (RUO) para enfrentar a disseminação da variante do vírus mpox, clado 1b, que atualmente é prevalente na África.

A recém-lançada Novaplex™ MPXV/OPXV plus Assay (RUO) foi desenvolvida para detectar três alvos que causam a doença mpox: Orthopoxvirus não varíola (OPXV) e mpox vírus (MPXV) com confirmação específica do clado 1 do MPXV. O clado 1 do MPXV está associado a taxa de transmissão e mortalidade mais altas do que as do clado 2 do MPXV.

O ensaio está conforme os protocolos preferenciais de produtos-alvo (TPPs) definidos pela OMS, que orientam fabricantes, fornecedores e pesquisadores no desenvolvimento de novos testes para a detecção dos vírus que causam a mpox. Além disso, ele se enquadra nos critérios de analitos-alvo preferidos para fazer a distinção entre os clados 1 e 2.

A Seegene tem respondido rapidamente à emergência de saúde pública global (PHEIC) declarada pela OMS em agosto de 2024 em decorrência do surto de mpox, desenvolvendo dois testes para detectar o vírus da mpox e anunciando planos para fornecer os produtos aos países que deles necessitam.

Entre eles, a Novaplex™ MPXV/OPXV Assay (RUO) foi desenvolvida para detectar infecções causadas pelos clados 1 e clado 2 do MPXV e OPXV, enquanto a Novaplex™ HSV-1&2/VZV/MPXV Assay (RUO) foi desenvolvida para detectar simultaneamente quatro vírus, incluindo MPXV, vírus herpes simplex (HSV) Tipos 1 e 2 e vírus varicela-zoster (VZV). Esses produtos também estão conforme os TPPs definidos pela OMS.

"Como a disseminação da mpox continua incessante, desenvolvemos novos testes RUO para a detecção dos vírus que causam a mpox para atender à crescente demanda de pesquisa dos países afetados. Estamos empenhados em apoiar ativamente os esforços globais para conter a disseminação da mpox", disse Daniel Shin, vice-presidente executivo e diretor global de vendas e marketing da Seegene.

Em 2022, a Seegene já havia aproveitado sua experiência em desenvolvimento de reagentes patenteados e seu sistema automatizado de desenvolvimento de reagentes (SGDDS) para criar a Novaplex™ MPXV Assay (RUO).

De janeiro de 2024 a 6 de setembro de 2024, houve um total de 24.851 casos suspeitos, 5.549 casos confirmados e 643 mortes relatadas nos estados-membros da União Africana (UA), segundo os Centros Africanos de Controle e Prevenção de Doenças (CDC da África). A variante do vírus da mpox agora está se espalhando para outros países fora da África, incluindo Suécia, Paquistão, Filipinas, Jordânia e Tailândia.

Sobre a Seegene

A Seegene tem 23 anos de experiência dedicada em P&D, fabricação e negócios com tecnologias de PCR multiplex. Essa experiência foi particularmente importante durante a pandemia da COVID-19, quando a Seegene forneceu mais de 340 milhões de testes de COVID-19 para mais de 100 países em todo o mundo. A principal característica da tecnologia de PCR multiplex da Seegene é a sua capacidade de testar simultaneamente 14 patógenos causadores de sintomas semelhantes em um único tubo e disponibilizar informações quantitativas sobre o perfil da infecção para correlacionar com a progressão da doença.

Visite: https://seegenebrazil.com.br/ e siga https://www.linkedin.com/company/seegene-brazil/mycompany/

