Seegene élargit sa gamme de tests mpox à usage exclusif pour la recherche (RUO) avec des détections améliorées pour le clade 1

Lancement du test Novaplex™ MPXV/OPXV plus Assay (RUO) conçu pour détecter le clade I, dont les taux de transmission et de mortalité sont plus élevés que ceux du clade II.

Le test est conforme aux profils de produits cibles publiés par l'OMS et permet une détection précise des souches virales.

Le test fournit aux professionnels de la santé un outil essentiel pour leurs recherches sur la propagation mondiale du mpox en soutenant les efforts internationaux.

SÉOUL, Corée du Sud, 19 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Seegene Inc, l'un des principaux fournisseurs de solutions complètes de diagnostic moléculaire par PCR basé en Corée du Sud, annonce aujourd'hui le lancement d'un nouveau type de test PCR à usage exclusif pour la recherche afin de lutter contre la propagation du variant du virus mpox, le clade Ib, qui sévit actuellement en Afrique.

Le nouveau test Novaplex™ MPXV/OPXV plus Assay (RUO) est conçu pour détecter 3 cibles causant la maladie mpox : orthopoxvirus non variolique (OPXV) et virus mpox (MPXV) avec confirmation spécifique du clade I du MPXV. Le clade I du MPXV est associé à des taux de transmission et de mortalité plus élevés que le clade II du MPXV.

Le test est conforme aux profils de produits cibles privilégiés (TPP) publiés par l'OMS, qui guident les fabricants, les fournisseurs et les chercheurs développant de nouveaux tests pour la détection des virus responsables de la variole. En outre, il s'aligne sur les critères d'analyte cible privilégiés pour distinguer les clades I et II.

Seegene a réagi rapidement à l'urgence de santé publique de portée internationale (USPPI) déclarée par l'OMS en août 2024 concernant l'épidémie de mpox en développant deux tests conçus pour détecter le virus et en annonçant des plans pour fournir les produits aux pays qui en ont besoin.

Parmi ceux-ci, le test Novaplex™ MPXV/OPXV Assay (RUO) est conçu pour détecter les infections MPXV clade I et clade II ainsi que les infections OPXV, tandis que le test Novaplex™ HSV-1&2/VZV/MPXV Assay (RUO) est conçu pour détecter simultanément quatre virus, dont le MPXV, le virus de l'herpès simplex (HSV) de types 1 et 2, et le virus de la varicelle et du zona (VZV). Ces produits sont également conformes aux TPP émis par l'OMS.

« Alors que la propagation du mpox se poursuit, nous avons mis au point de nouveaux tests RUO pour la détection des virus responsables du mpox afin de répondre à la demande croissante des pays touchés en matière de recherche. Nous nous engageons à soutenir activement les efforts mondiaux visant à freiner la propagation de la maladie », déclare Daniel Shin, vice-président exécutif et directeur des ventes à l'international et du marketing de Seegene.

En 2022, Seegene avait déjà mis à profit son expertise en développement de réactifs et son système automatisé de développement de réactifs (SGDDS) pour créer le test Novaplex™ MPXV Assay (RUO).

Entre janvier 2024 et le 6 septembre 2024, 24 851 cas suspects, 5 549 cas confirmés et 643 décès ont été signalés dans les États membres de l'Union africaine (UA), selon les Centres africains de contrôle et de prévention des maladies (Africa CDC). Le variant du mpox se propage maintenant au-delà des pays africains, notamment en Suède, au Pakistan, aux Philippines, en Jordanie et en Thaïlande.

Seegene possède 23 ans d'expérience dans la R&D, la fabrication et les affaires liées aux technologies PCR multiplex. Cette expertise a été particulièrement mise en évidence lors de la pandémie de COVID-19, lorsque Seegene a fourni plus de 340 millions de tests COVID-19 à plus de 100 pays dans le monde. La caractéristique principale de la technologie PCR multiplex de Seegene est la capacité de tester simultanément 14 pathogènes qui provoquent des symptômes similaires dans un seul tube et de fournir des informations quantitatives sur le profil de l'infection pour établir une corrélation avec la progression de la maladie.

