Seegene rozszerza swoją ofertę produktów dotyczących choroby mpox w wersji RUO o testy o zwiększonym wykrywaniu dla kladu 1

Firma wprowadza test Novaplex™ MPXV/OPXV (RUO - wyłącznie do badań naukowych) zaprojektowany do wykrywania kladu 1 wirusa, który cechuje się wyższą zakaźnością i śmiertelnością niż klad 2.

Produkt jest zgodny z wydanymi przez WHO profilami produktu docelowego i zapewnia dokładne wykrywanie szczepów wirusowych.

Test zapewnia pracownikom ochrony zdrowia kluczowe narzędzie do badań nad globalnym rozprzestrzenianiem się choroby mpox poprzez wspieranie międzynarodowych działań.

SEUL, Korea Południowa, 19 września 2024 r. /PRNewswire/ -- Seegene Inc., czołowy dostawca kompleksowego rozwiązania do diagnostyki molekularnej PCR z Korei Południowej, ogłosił dzisiaj plany wprowadzenia nowego typu testu PCR przeznaczonego wyłącznie do badań naukowych (RUO) w odpowiedzi na rozprzestrzenianie się nowego wariantu wirusa mpox, kladu 1b, który obecnie dominuje w Afryce.

Seegene Expands mpox RUO Product Lineups: Novaplex™ MPXV/OPXV plus Assay (RUO)

Nowy test Novaplex™ MPXV/OPXV plus (RUO) został zaprojektowany do wykrywania trzech celów powodujących chorobę mpox: ortopokswirus typu non-variola (OPXV) i wirus mpox (MPVX) ze szczegółowym potwierdzeniem kladu 1 MPXV. Klad 1 MPXV jest wiązany z większą zakaźnością i śmiertelnością niż klad 2 MPXV.

Test spełnia preferowane profile produktu docelowego (TPP) wydane przez WHO, którymi kierują się producenci, dostawcy i badacze przy opracowywaniu nowych testów do wykrywania wirusów powodujących mpox. Ponadto test jest zgodny z preferowanymi kryteriami analitów do odróżnienia pomiędzy kladem 1 a 2.

Seegene szybko zareagował na stan zagrożenia zdrowia publicznego o znaczeniu międzynarodowym (PHEIC) ogłoszony przez WHO i dotyczący wybuchu epidemii mpox poprzez opracowanie dwóch testów wykrywających wirusa mpox i ogłoszenie planów dostaw produktów do krajów potrzebujących.

Wśród tych testów, Novaplex™ MPXV/OPXV (RUO) został zaprojektowany do wykrywania kladu 1 i kladu 2 MPXV oraz zakażeń OPXV, zaś Novaplex™ HSV-1&2/VZV/MPXV (RUO) do jednoczesnego wykrywania czterech wirusów, w tym MPXV, opryszczki zwykłej (herpes simplex virus, HSV) typu 1 i 2 oraz wirusa ospy wietrznej i półpaśca (varicella-zoster virus, VZV). Produkty te są również zgodne z profilami produktu docelowego (TPP) wydanymi przez WHO.

„W obliczu niesłabnącego rozprzestrzeniania się choroby mpox, opracowaliśmy testy typu RUO do wykrywania wirusów powodujących mpox, aby spełnić rosnące zapotrzebowanie na badania w krajach dotkniętych epidemią. Jesteśmy zaangażowani w aktywne wspieranie globalnych wysiłków mających na celu powstrzymanie rozprzestrzeniania się mpox" - powiedział Daniel Shin, wiceprezes wykonawczy i dyrektor ds. sprzedaży globalnej i marketingu w Seegene.

W 2022 r. Seegene wykorzystało swoje doświadczenie w wytwarzaniu własnych odczynników i automatyczny system do opracowywania odczynników (SGDDS) do stworzenia testu Novaplex™ MPXV (RUO).

Od stycznia 2024 r. do 6 września 2024 r. odnotowano łącznie 24 851 przypadków podejrzenia zakażenia, 5 549 potwierdzonych przypadków i 643 zgony w państwach członkowskich Unii Afrykańskiej (UA) według Afrykańskich Centrów Epidemiologicznych (Africa CDC). Wariant mpox rozprzestrzenia się obecnie poza kraje afrykańskie, do takich państw, jak Szwecja, Pakistan, Filipiny, Jordania czy Tajlandia.

Seegene

Seegene ma 23 lata doświadczenia w zakresie działań badawczo-rozwojowych, produkcji i działalności związanej z technologiami multipleks PCR. Ta wiedza okazała się szczególnie przydatna w trakcie pandemii COVID-19, gdy Seegene zapewnił ponad 340 milionów testów na COVID-19 dla ponad 100 krajów na całym świecie. Podstawową cechą technologii multipleks PCR firmy Seegene jest możliwość jednoczesnego testowania 14 patogenów wywołujących podobne objawy w jednej probówce i dostarczania ilościowych informacji na temat profilu zakażenia w celu skorelowania z postępem choroby.

Zapraszamy na stronę: Seegene.com oraz do obserwowania profilu linkedin.com/company/seegene-inc

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2499983/Photo__Seegene_Expands_mpox_RUO_Product_Lineups_with_Enhanced_Detection_Assays_for_Clade_1.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1357790/Seegene_logo_Logo.jpg