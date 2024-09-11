Seegene расширяет линейки RUO-продуктов для mpox новыми системами обнаружения для Clade 1

Представляет тест-систему Novaplex™ MPXV/OPXV Plus (RUO), предназначенную для обнаружения Clade I, который имеет более высокие показатели передачи и смертности, чем Clade II

Придерживается выпущенных ВОЗ профилей целевых продуктов и обеспечивает точное обнаружение вирусных штаммов

Предоставляет медицинским работникам важнейший инструмент в их исследованиях глобального распространения mpox, поддерживая международные усилия

СЕУЛ, Южная Корея, 11 сентября 2024 г. /PRNewswire/ -- Seegene Inc., ведущий поставщик комплексного решения для молекулярной диагностики ПЦР, базирующийся в Южной Корее, объявил сегодня, что он представит новый тип ПЦР-анализа только для исследований (RUO) для борьбы с распространением варианта вируса оспы Clade Ib, который в настоящее время распространен в Африке.

Seegene Expands mpox RUO Product Lineups: Novaplex™ MPXV/OPXV plus Assay (RUO)

Недавно представленная система Novaplex™ MPXV/OPXV Plus (RUO) предназначена для обнаружения 3 целей, вызывающих заболевание mpox: невариолярного ортопоксвируса (OPXV) и вируса mpox (MPXV) со специфическим подтверждением MPXV Clade I. MPXV Clade I связан с более высокими показателями передачи и смертности, чем MPXV Clade II.

Тест-система соответствует предпочтительным профилям целевых продуктов (TPP), выпущенным ВОЗ, которые направляют производителей, поставщиков и исследователей, разрабатывающих новые анализы для обнаружения вирусов, вызывающих mpox. Кроме того, она согласуется с предпочтительными критериями целевого аналита для различения Clade I и II.

Seegene оперативно реагирует на объявленную ВОЗ в августе 2024 года глобальную чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения (PHEIC) в связи со вспышкой mpox, разрабатывая две тест-системы, предназначенные для выявления вируса mpox, и объявляя о планах поставок продуктов в нуждающиеся страны.

Среди них тест-система Novaplex™ MPXV/OPXV (RUO), предназначенная для обнаружения MPXV Clade I и Clade II, а также инфекций OPXV, в то время как тест-система Novaplex™ HSV-1 и 2/VZV/MPXV (RUO) предназначена для одновременного обнаружения четырех вирусов, включая MPXV, вирус простого герпеса (HSV) типов 1 и 2 и вирус ветряной оспы (VZV). Эти продукты также соответствуют TPP, выпущенным ВОЗ.

«Поскольку распространение оспы не ослабевает, мы разработали новые тест-системы RUO для обнаружения вирусов, вызывающих mpox, чтобы удовлетворить растущий спрос на исследования в пострадавших странах. Мы стремимся активно поддерживать глобальные усилия по сдерживанию распространения mpox», — сказал Дэниел Шин (Daniel Shin), исполнительный вице-президент и директор по глобальным продажам и маркетингу Seegene.

В 2022 году компания Seegene уже использовала свой собственный опыт разработки реагентов и автоматизированную систему разработки реагентов (SGDDS) для создания тест-системы Novaplex™ MPXV (RUO).

По данным Центров контроля и профилактики заболеваний Африки (Africa CDC), с января 2024 года по 6 сентября 2024 года в государствах-членах Африканского союза (АС) был зарегистрирован в общей сложности 24 851 подозреваемый случай, 5549 подтвержденных случаев и 643 случая смерти. Вариант mpox в настоящее время распространяется за пределы африканских стран, включая Швецию, Пакистан, Филиппины, Иорданию и Таиланд.

О Seegene

Seegene имеет 23-летний опыт работы в области исследований и разработок, производства и бизнеса, связанного с технологиями мультиплексной ПЦР. Этот опыт был особенно важен во время пандемии COVID-19, когда компания Seegene предоставила более 340 миллионов тестов на COVID-19 более чем в 100 странах мира. Основной особенностью мультиплексной технологии ПЦР Seegene является возможность одновременного тестирования 14 патогенов, вызывающих сходные симптомы в одной пробирке, и предоставления количественной информации о профиле инфекции для корреляции с прогрессированием заболевания.

Посетите: Seegene.com и следуйте linkedin.com/company/seegene-inc

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