Seegene rozširuje rady produktov pre mpox RUO s vylepšenými detekčnými testami pre kmeň 1

Spoločnosť predstavuje test Novaplex™ MPXV/OPXV plus Assay (RUO), určený na detekciu kmeňa I, s vyššou mierou prenosu a úmrtnosti ako kmeň II

Dodržiava cieľové profily produktov podľa WHO a poskytuje presnú detekciu vírusových kmeňov

Podporou medzinárodného úsilia ponúka zdravotníckym pracovníkom zásadný nástroj na výskum globálneho šírenia mpox

SOUL, Južná Kórea, 11. septembra 2024 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Seegene Inc., popredný poskytovateľ komplexných riešení pre molekulárnu diagnostiku PCR so sídlom v Južnej Kórei, dnes oznámila, že uvedie výlučne pre výskum (RUO) nový typ PCR testu v snahe riešiť šírenie variantu vírusu mpox, kmeň Ib, ktorý v súčasnosti prevláda v Afrike.

Seegene Expands mpox RUO Product Lineups: Novaplex™ MPXV/OPXV plus Assay (RUO)

Novo predstavený test Novaplex™ MPXV/OPXV plus Assay (RUO) je určený na detekciu 3 cieľov, ktoré spôsobujú ochorenie mpox: non-variola orthopoxvirus (OPXV) a mpox vírus (MPXV) so špecifickým potvrdením MPXV kmeňa I. MPXV kmeň I je spojený s vyššou mierou prenosu a úmrtnosti ako MPXV kmeň II.

Test spĺňa preferované profily cieľových produktov (TPP) vydané WHO, ktoré usmerňujú výrobcov, dodávateľov a vedcov pri vývoji nových testov na detekciu vírusov spôsobujúcich mpox. Okrem toho sa zhoduje s preferovanými kritériami cieľového analytu na rozlíšenie medzi kmeňom I a II.

Spoločnosť Seegene rýchlo reagovala na globálnu núdzovú situáciu v oblasti verejného zdravia (PHEIC) z augusta 2024, ktorú vyhlásila WHO v súvislosti so šírením mpox, vyvinutím dvoch testov určených na detekciu vírusu mpox a oznámením plánov na dodanie produktov do krajín v núdzi.

Spomedzi nich je test Novaplex™ MPXV/OPXV Assay (RUO) navrhnutý na detekciu MPXV kmeňa I a kmeňa II, ako aj infekcií OPXV, zatiaľ čo test Novaplex™ HSV-1&2/VZV/MPXV Assay (RUO) je navrhnutý na súbežnú detekciu štyroch vírusov vrátane MPXV, vírusu herpes simplex (HSV) typu 1 a 2 a vírusu varicella-zoster (VZV). Tieto produkty tak isto spĺňajú TPP vydané WHO.

„Keďže šírenie mpox pokračuje v konštantným tempom, vyvinuli sme nové testy RUO na detekciu vírusov spôsobujúcich mpox, aby vyhovovali rastúcemu dopytu po výskume z postihnutých krajín. Zaviazali sme sa aktívne podporovať globálne úsilie o obmedzenie šírenia ochorenia mpox," povedal Daniel Shin, výkonný viceprezident a hlavný globálny riaditeľ predaja a marketingu spoločnosti Seegene.

Už v roku 2022 spoločnosť Seegene využila svoje vlastné odborné znalosti v oblasti vývoja činidiel a systém automatického vývoja činidiel (SGDDS) na vytvorenie testu Novaplex™ MPXV Assay (RUO).

Podľa Afrického centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (Afrika CDC) bolo od januára 2024 do 6. septembra 2024 v členských štátoch Africkej únie (AÚ) hlásených celkovo 24 851 podozrivých prípadov, 5 549 potvrdených prípadov a 643 úmrtí. Variant mpox sa teraz šíri aj mimo afrických krajín vrátane Švédska, Pakistanu, Filipín, Jordánska a Thajska.

O spoločnosti Seegene

Seegene sa už 23 rokov venuje špecializácii v oblasti výskumu a vývoja, výroby a obchodu v súvislosti s technológiami multiplexnej PCR. Táto odbornosť sa potvrdila najmä počas pandémie COVID-19, keď spoločnosť Seegene poskytla viac ako 340 miliónov testov na COVID-19 viac ako 100 krajinám po celom svete. Základnou vlastnosťou multiplexnej technológie PCR spoločnosti Seegene je schopnosť simultánne, v jednej skúmavke, testovať 14 patogénov, ktoré spôsobujú podobné symptómy, a poskytnúť kvantitatívne informácie o profile infekčnosti, ktoré súvisia so progresiou ochorenia.

Navštívte: Seegene.com a sledujte linkedin.com/company/seegene-inc

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2499983/Photo__Seegene_Expands_mpox_RUO_Product_Lineups_with_Enhanced_Detection_Assays_for_Clade_1.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1357790/Seegene_logo_Logo.jpg