A Seegene expande as linhas de produtos mpox RUO com testes de deteção melhorada para o Clade 1

Oferece aos profissionais de saúde uma ferramenta fundamental para a sua investigação sobre a propagação global do mpox, apoiando os esforços internacionais.

SEUL, Coreia do Sul, 19 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- A Seegene Inc., uma empresa líder no fornecimento de uma solução total de diagnósticos moleculares por PCR sediada na Coreia do Sul, anunciou hoje que irá introduzir um novo tipo de teste PCR destinado apenas a utilização para efeitos de investigação (RUO) para fazer face à propagação da variante do vírus mpox, Clade Ib, que predomina atualmente em África.

O teste NovaplexTM MPXV/OPXV plus (RUO), recentemente introduzido, foi concebido para detetar três agentes que provocam a doença mpox: ortopoxvírus (OPXV) não varíola e vírus mpox (MPVX), com confirmação específica do Clade I do MPXV. O Clade I do MPXV está associado a taxas de transmissão e mortabilidade superiores ao Clade II do MPXV.

O teste respeita os perfis de produtos de destino preferidos (TPP) estabelecidos pela OMS, que ajuda os fabricantes, os fornecedores e os fornecedores a desenvolver novos testes para deteção de vírus que provocam mpox. Além disso, está em conformidade com os critérios preferidos do analito de destino para distinguir entre Clade I e II.

A Seegene tem dado uma resposta célere à emergência de saúde pública global (PHEIC) declarada pela OMS em agosto de 2024 relativamente ao surto de mpox, desenvolvendo dois testes concebidos para detetar o vírus mpox e anunciando planos para fornecer os produtos aos países que deles precisam.

Entre eles, o teste NovaplexTM MPXV/OPXV (RUO) foi concebido para detetar o Clade I e o Clade II do MPXV, assim como infeções por OPXV, enquanto o teste NovaplexTM HSV-1&2/VZV/MPXV (RUO) foi concebido para detetar quatro vírus em simultâneo, incluindo o MPXV, o vírus herpes simplex (HSV) tipos 1 e 2 e o vírus varicela-zoster (VZV). Estes produtos também estão em conformidade com os TPP estabelecidos pela OMS.

"Face à propagação contínua da varíola, desenvolvemos novos testes RUO para detetar os vírus que provocam a mpox, com vista a satisfazer a necessidade crescente de estudar os países afetados. Estamos determinados a apoiar ativamente os esforços globais para conter a propagação do mpox", afirmou Daniel Shin, Vice-Presidente Executivo e Diretor Global de Vendas e Marketing da Seegene.

Em 2022, a Seegene já tinha recorrido à sua experiência de desenvolvimento de reagentes e ao seu sistema de desenvolvimento automatizado de reagentes (SGDDS) para criar o teste NovaplexTM MPXV (RUO).

De janeiro de 2024 a 6 de setembro de 2024, registou-se um total de 24 851 casos suspeitos, 5549 casos confirmados e 643 mortes nos estados-membros da União Africana (UA), segundo o Centro Africano de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC África). A variante de mpox está agora a propagar-se para fora dos países africanos, incluindo a Suécia, o Paquistão, as Filipinas, a Jordânia e a Tailândia.

Sobre a Seegene

A Seegene tem 23 anos de experiência dedicada a I&D, ao fabrico e à atividade comercial relacionada com as tecnologias de PCR multiplex. Esta experiência destacou-se, em particular, durante a pandemia de COVID-19, quando a Seegene forneceu mais de 340 milhões de testes COVID-19 a mais de 100 países em todo o mundo. A principal caraterística da tecnologia PCR multiplex da Seegene é a capacidade de testar simultaneamente 14 agentes patogénicos que causam sintomas semelhantes num único tubo e fornecer informações quantitativas sobre o perfil de infeção para correlacionar com a progressão da doença.

