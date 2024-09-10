Seegene擴大猴痘RUO產品陣容，推出增強型分支1檢測試劑盒

該檢測試劑盒符合由世界衛生組織(WHO)發佈的優選目標產品概況(TPP)，該概況為製造商、供應商和研究人員開發用於檢測引起猴痘的病毒的新檢測試劑盒，提供了指導。此外，它還符合區分分支1和分支2的優選目標分析物標準。

在2024年8月WHO宣佈猴痘疫情為國際關注的突發公共衛生事件(PHEIC)後，Seegene迅速做出反應，研發出兩種旨在檢測猴痘病毒的檢測試劑盒，並宣佈計劃向有需求的國家提供這些產品。

其中，Novaplex™ MPXV/OPXV檢測試劑盒(RUO)旨在檢測MPXV分支1和分支2以及OPXV感染，Novaplex™ HSV-1&2/VZV/MPXV檢測試劑盒(RUO)則旨在同時檢測四種病毒，包括MPXV、單純皰疹病毒(HSV) 1型和2型以及水痘帶狀皰疹病毒(VZV)。這些產品也符合由WHO發佈的目標產品概況。

Seegene執行副總裁兼全球銷售營銷官Daniel Shin表示：「隨著猴痘持續廣泛傳播，我們開發了用於檢測引起猴痘的病毒的新型RUO檢測試劑盒，以滿足受影響國家日益增長的研究需求。我們致力於積極支持全球遏制猴痘傳播的努力。」

2022年，Seegene利用其自主研發的試劑開發專長和自動化試劑開發系統(SGDDS)創建了Novaplex™ MPXV檢測試劑盒(RUO)。

非洲疾病控制預防中心(Africa CDC)的數據表明，從2024年1月至9月6日，非洲聯盟(AU)成員國共報告了24,851例疑似病例、5,549例確診病例和643例死亡病例。目前，猴痘變異株已傳播至非洲國家以外的地區，包括瑞典、巴基斯坦、菲律賓、約旦和泰國。

關於Seegene

Seegene在多重PCR技術相關的研發、製造和商業領域，擁有23年的豐富經驗。這種專長在新冠疫情期間得以特別凸顯，當時Seegene向全球100多個國家提供了超過3.4億次新冠檢測。Seegene多重PCR技術的核心特徵是，可以在單個試管中同時檢測14種引起類似症狀的病原體，並能提供關於病情進展的感染情況定量信息。

請訪問Seegene.com和關注linkedin.com/company/seegene-inc。

SOURCE Seegene Inc.