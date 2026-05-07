SEG Solar annonce la construction d'une nouvelle usine de modules solaires de 4 GW aux États-Unis

HOUSTON, 7 mai 2026 /PRNewswire/ -- SEG Solar (« SEG »), l'un des principaux fabricants américains de modules solaires, a annoncé aujourd'hui la création d'une nouvelle usine de fabrication de panneaux solaires de 4 gigawatts (GW) à Houston, au Texas. S'appuyant sur le succès de sa première usine de modules solaires de 2 GW, cette expansion portera la capacité de production annuelle totale de modules de SEG aux États-Unis à environ 6 GW. L'exploitation commerciale de la nouvelle installation devrait débuter au troisième trimestre 2026.

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La nouvelle installation comprend près de 500 000 pieds carrés et représente un investissement de plus de 200 millions de dollars et la création de 800 nouveaux emplois. Cette expansion s'inscrit dans la stratégie de localisation à long terme de SEG et fera de SEG l'un des plus grands fabricants de modules à 100 % américains. Les modules produits dans le pays offriront une meilleure qualité de produit, une meilleure traçabilité et une plus grande rapidité de livraison afin d'accroître la valeur pour les partenaires et les clients.

« Cette nouvelle installation marque une étape importante pour SEG », a déclaré Timothy Johnson, vice-président des opérations de SEG Solar. « Elle renforcera encore nos capacités de production aux États-Unis tout en soutenant l'innovation technologique en cours. L'usine est conçue avec la flexibilité nécessaire pour intégrer les technologies de la prochaine génération, y compris le HJT, au fur et à mesure de l'évolution de l'industrie »

Cette annonce fait suite au projet précédemment dévoilé par SEG de développer une usine de fabrication de lingots et de plaquettes de 5 GW en Indonésie, dont la construction devrait commencer au deuxième trimestre 2026. Une fois le projet achevé, SEG sera en mesure de fournir des modules par le biais d'une chaîne d'approvisionnement entièrement intégrée couvrant les lingots, les plaquettes et les cellules - une capacité de plus en plus importante dans le contexte actuel d'évolution des politiques et des échanges commerciaux. SEG a été validée par plusieurs tiers indépendants en tant que non-PFE pour les besoins de la conformité FEOC et fournit actuellement des modules avec des cellules solaires non-PFE.

À propos de SEG Solar

Fondée en 2021, SEG est un fabricant de modules photovoltaïques à intégration verticale dont le siège est situé à Houston, au Texas (États-Unis). SEG se consacre à la fourniture de modules solaires fiables et rentables aux marchés des services publics, commerciaux et résidentiels. À la fin de l'année 2025, SEG avait expédié plus de 7,5 GW de modules solaires dans le monde entier et avait atteint une capacité de production de modules de 6,5 GW.

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