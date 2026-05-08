SEG Solar宣佈將在美國新建一座4吉瓦太陽能組件工廠

SEG Solar運營副總裁Timothy Johnson表示：「這座新工廠是SEG發展歷程中的一座重要里程碑。它將在支持持續技術創新的同時，進一步增強我們在美國的製造能力。該工廠設計靈活，可以隨著行業發展，整合包括異質結 (HJT) 在內的新一代技術。」

此次公告發佈前，SEG曾披露計劃在印度尼西亞建設一座5吉瓦的硅錠和硅片製造工廠，預計將於2026年第二季度開工建設。該工廠建成後，SEG將具備通過涵蓋硅錠、硅片及電池的全面一體化供應鏈交付組件的能力 —— 在當前不斷變化的政策與貿易環境下，這一能力愈發重要。SEG已通過多家獨立第三方機構認證，被確認為符合美國受關注外國實體 (FEOC) 規則的非被禁止外國實體 (non-PFE)，該公司目前所能提供的組件，可以採用來自於非被禁止外國實體的太陽能電池。

關於SEG Solar

SEG成立於2021年，是一家領先的垂直一體化光伏製造商，總部位於美國得克薩斯州休斯敦，致力於為公用事業、商業和住宅市場提供可靠且具成本效益的太陽能組件。截至2025年底，SEG已向全球交付超過7.5吉瓦的太陽能組件，組件產能達6.5吉瓦。

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