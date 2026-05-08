SEG Solar宣佈將在美國新建一座4吉瓦太陽能組件工廠
新聞提供者SEG Solar
08 5月, 2026, 10:55 CST
休斯敦2026年5月8日 /美通社/ -- 美國領先的太陽能組件製造商SEG Solar（簡稱「SEG」）今天宣佈，該公司將在得克薩斯州休斯敦新建一座產能達4吉瓦 (GW) 的太陽能製造工廠。基於其首個2吉瓦太陽能組件工廠的成功經驗，此次拓展將使SEG在美國的組件年總產能提升至約6吉瓦。新工廠預計將於2026年第三季度投入商業運營。
新工廠佔地面積近50萬平方英尺，投資額超過2億美元，預計將創造多達800個新就業崗位。此次拓展是SEG長期本土化戰略的一部分，將使SEG成為美國本土100%持股的規模最大的組件製造商之一。美國本土生產的組件將在產品質量、可追溯性和交付速度方面實現提升，為合作夥伴和客戶創造更大價值。
SEG Solar運營副總裁Timothy Johnson表示：「這座新工廠是SEG發展歷程中的一座重要里程碑。它將在支持持續技術創新的同時，進一步增強我們在美國的製造能力。該工廠設計靈活，可以隨著行業發展，整合包括異質結 (HJT) 在內的新一代技術。」
此次公告發佈前，SEG曾披露計劃在印度尼西亞建設一座5吉瓦的硅錠和硅片製造工廠，預計將於2026年第二季度開工建設。該工廠建成後，SEG將具備通過涵蓋硅錠、硅片及電池的全面一體化供應鏈交付組件的能力 —— 在當前不斷變化的政策與貿易環境下，這一能力愈發重要。SEG已通過多家獨立第三方機構認證，被確認為符合美國受關注外國實體 (FEOC) 規則的非被禁止外國實體 (non-PFE)，該公司目前所能提供的組件，可以採用來自於非被禁止外國實體的太陽能電池。
關於SEG Solar
SEG成立於2021年，是一家領先的垂直一體化光伏製造商，總部位於美國得克薩斯州休斯敦，致力於為公用事業、商業和住宅市場提供可靠且具成本效益的太陽能組件。截至2025年底，SEG已向全球交付超過7.5吉瓦的太陽能組件，組件產能達6.5吉瓦。
SOURCE SEG Solar
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