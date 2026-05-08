SEG 솔라, 미국 내 신규 4GW 태양광 모듈 공장 설립 발표

휴스턴 2026년 5월 8일 /PRNewswire/ -- 미국의 선도 태양광 모듈 제조업체 SEG 솔라(SEG Solar, 이하 'SEG')가 미국 텍사스주 휴스턴에 신규 4기가와트(GW) 규모로 태양광 제조 시설을 설립한다고 5월 7일 발표했다. 이번 확장은 기존 2GW 규모의 첫 번째 태양광 모듈 공장의 성공을 기반으로 한 것으로 SEG는 이를 통해 미국 내 연간 모듈 총 생산 능력을 약 6GW로 확대하게 된다. 신규 공장은 2026년 3분기 상업 운전을 시작할 것으로 예상된다.

신규 시설은 약 50만 제곱피트 규모로 조성되며, 총 2억 달러가 넘는 투자가 이뤄질 예정이다. 또 신규 일자리 최대 800개가 창출될 전망이다. 이번 확장은 SEG의 장기적인 현지화 전략의 일환으로, SEG는 이를 통해 미국 100% 자본 기반 모듈 제조업체 가운데 최대 규모를 다투는 기업으로 자리매김하게 된다. 미국 내에서 생산되는 모듈은 제품 품질과 추적 가능성, 공급 속도를 한층 강화해 파트너와 고객에게 더 큰 가치를 제공할 것으로 기대된다.

티모시 존슨(Timothy Johnson) SEG 솔라 운영 담당 부사장은 "이번 신규 시설은 SEG에 있어 중요한 이정표가 될 것"이라며 "이를 통해 미국 내 제조 역량을 더욱 강화하는 동시에 지속적인 기술 혁신도 지원하게 된다. 이 공장은 또 업계 변화에 맞춰 HJT를 포함한 차세대 기술을 유연하게 통합할 수 있도록 설계됐다"고 말했다.

이번 발표는 SEG가 앞서 공개한 인도네시아 내 5GW 규모 잉곳 및 웨이퍼 제조 시설 개발 계획에 이은 것이다. 해당 시설은 2026년 2분기 착공이 예정돼 있다. 프로젝트가 완료되면 SEG는 잉곳, 웨이퍼 및 셀 전반을 아우르는 완전 통합형 공급망을 기반으로 모듈을 공급할 수 있게 되며, 이는 변화하는 정책 및 무역 환경 속에서 점점 더 중요한 경쟁력으로 평가받고 있다. SEG는 복수의 독립적인 제3기관에 FEOC(Foreign Entity of Concern) 준수와 관련해 비PFE(Non-PFE) 기업으로 검증받았으며, 현재 비PFE 태양광 셀 기반 모듈을 공급하고 있다.

SEG 솔라 소개

2021년 설립된 SEG는 미국 텍사스주 휴스턴에 본사를 둔 수직계열화 태양광(PV) 제조업체다. SEG는 유틸리티, 상업 및 주거용 시장을 대상으로 신뢰성과 가격 경쟁력을 갖춘 태양광 모듈 공급에 주력하고 있다. 2025년 말 기준 SEG는 전 세계에 7.5GW가 넘는 태양광 모듈을 출하했으며, 6.5GW 규모로 모듈 생산 능력을 확보하고 있다.

SOURCE SEG Solar