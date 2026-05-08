SEG Solar Umum Kilang Modul Solar 4 GW AS Baharu

HOUSTON, 8 Mei 2026 /PRNewswire/ -- SEG Solar ("SEG"), pengilang modul solar A.S. yang terkemuka, hari ini mengumumkan bahawa ia akan menubuhkan sebuah kemudahan pembuatan solar 4-gigawatt (GW) baharu di Houston, Texas. Berdasarkan kejayaan kilang modul solar 2 GW pertamanya, pengembangan ini akan meningkatkan jumlah kapasiti pengeluaran modul A.S. tahunan SEG kepada kira-kira 6 GW. Operasi komersial di kemudahan baharu itu dijangka bermula pada S3 2026.

Kemudahan baharu itu meliputi keluasan hampir 500,000 kaki persegi dan mewakili pelaburan sebanyak lebih $200 juta serta penciptaan sehingga 800 peluang pekerjaan baharu. Pengembangan ini merupakan sebahagian daripada strategi penyetempatan jangka panjang SEG dan akan menjadikan SEG sebagai salah satu pengilang modul 100% milik A.S. yang terbesar. Modul keluaran dalam negara akan menawarkan kualiti produk, kebolehkesanan dan kelajuan penghantaran yang lebih baik bagi meningkatkan nilai kepada rakan kongsi dan pelanggan.

"Kemudahan baharu ini menandakan pencapaian penting bagi SEG," kata Timothy Johnson, Naib Presiden Operasi SEG Solar. "Ia akan terus memperkukuh keupayaan pembuatan A.S. kami sambil menyokong inovasi teknologi berterusan. Kilang ini direka dengan fleksibiliti untuk mengintegrasikan teknologi generasi seterusnya, termasuk HJT, seiring perkembangan industri."

Pengumuman ini menyusuli pelan SEG yang didedahkan sebelum ini untuk membangunkan kemudahan pembuatan jongkong dan wafer berkapasiti 5 GW di Indonesia, yang dijangka memulakan kerja pembinaan pada S2 2026. Setelah siap, SEG akan berada pada kedudukan untuk membekalkan modul melalui rantaian bekalan bersepadu sepenuhnya yang merangkumi jongkong, wafer dan sel — keupayaan yang semakin penting dalam persekitaran dasar dan perdagangan yang kian berkembang hari ini. SEG telah disahkan sebagai bukan-PFE bagi tujuan pematuhan FEOC oleh beberapa pihak ketiga bebas dan kini membekalkan modul dengan sel solar bukan-PFE.

Latar Belakang SEG Solar

Ditubuhkan pada 2021, SEG ialah pengilang PV bersepadu menegak terkemuka yang beribu pejabat di Houston, Texas, Amerika Syarikat, dan berdedikasi untuk menyediakan modul solar yang boleh dipercayai serta berkesan kos kepada pasaran utiliti, komersial dan kediaman. Menjelang penghujung 2025, SEG telah menghantar lebih 7.5 GW modul solar ke seluruh dunia dan mencapai kapasiti pengeluaran modul sebanyak 6.5 GW.

