SEG Solar anuncia la construcción de una nueva fábrica de módulos solares de 4 GW en Estados Unidos

HOUSTON, 8 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- SEG Solar («SEG»), fabricante líder de módulos solares en Estados Unidos, anunció hoy la construcción de una nueva planta de fabricación de paneles solares de 4 gigavatios (GW) en Houston, Texas. Tras el éxito de su primera fábrica de módulos solares de 2 GW, esta expansión aumentará la capacidad total de producción anual de módulos de SEG en Estados Unidos a aproximadamente 6 GW. Se prevé que las operaciones comerciales en la nueva planta comiencen en el tercer trimestre de 2026.

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Las nuevas instalaciones abarcan casi 500.000 pies cuadrados y representan una inversión de más de 200 millones de dólares, además de la creación de hasta 800 nuevos puestos de trabajo. Esta expansión forma parte de la estrategia de localización a largo plazo de SEG y permitirá que SEG se convierta en uno de los mayores fabricantes de módulos de propiedad 100% estadounidense. Los módulos de producción nacional ofrecerán mayor calidad, trazabilidad y rapidez en la entrega, lo que se traducirá en un mayor valor añadido para socios y clientes.

«Esta nueva planta representa un hito importante para SEG», declaró Timothy Johnson, vicepresidente de operaciones de SEG Solar. «Fortalecerá aún más nuestra capacidad de fabricación en Estados Unidos, al tiempo que respalda la continua innovación tecnológica. La planta está diseñada con la flexibilidad necesaria para integrar tecnologías de última generación, como HJT, a medida que la industria evoluciona».

Este anuncio se produce tras el plan previamente divulgado por SEG de desarrollar una planta de fabricación de lingotes y obleas de 5 GW en Indonesia, cuya construcción se espera que comience en el segundo trimestre de 2026. Una vez finalizada, SEG estará en condiciones de suministrar módulos a través de una cadena de suministro totalmente integrada que abarca lingotes, obleas y células, una capacidad cada vez más importante en el entorno político y comercial actual en constante evolución. SEG ha sido validada como proveedor no PFE a efectos de cumplimiento de la FEOC por múltiples terceros independientes y actualmente suministra módulos con células solares no PFE.

Acerca de SEG Solar

Fundada en 2021, SEG es un fabricante líder de sistemas fotovoltaicos integrados verticalmente, con sede en Houston, Texas, Estados Unidos, y se dedica a ofrecer módulos solares fiables y rentables para los mercados de servicios públicos, comerciales y residenciales. A finales de 2025, SEG había enviado más de 7,5 GW de módulos solares en todo el mundo y había alcanzado una capacidad de producción de módulos de 6,5 GW.

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