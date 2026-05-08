SEG Solar、米国で4GWの太陽電池モジュール新工場を発表

ヒューストン、2026年5月8日 /PRNewswire/ -- 米国の大手太陽電池モジュールメーカーであるSEG Solar（以下「SEG」）は本日、テキサス州ヒューストンに4ギガワット（GW）の太陽電池製造施設を新設すると発表しました。最初の2GWの太陽電池モジュール工場での成功に基づき、この拡張によりSEGの米国での年間モジュール生産能力は約6GWに増加します。新施設の商業運転開始は2026年第3四半期を予定しています。

新施設は約50万平方フィートの広さで、2億ドル以上の投資と最大800人の新規雇用を創出します。この拡張はSEGの長期的な現地化戦略の一環であり、その結果、SEGは100％米国資本の最大級のモジュールメーカーとなります。国産モジュールは、より高い製品品質、トレーサビリティ、納品スピードを提供し、パートナーや顧客の価値を高めます。

「この新しい施設は、SEGにとって重要な節目となるものです」とSEG Solarの事業担当副社長、Timothy Johnson氏は述べています。「継続的な技術革新をサポートしながら、米国の製造能力をさらに強化します。この工場は、HJTを含む次世代技術を、業界の進化に合わせて統合できる柔軟性を持って設計されています。」

今回の発表は、SEGが以前に公表した、インドネシアで5GWのインゴット・ウェーハ製造施設を開発する計画に続くもので、2026年第2四半期に建設を開始する予定です。完成すれば、SEGはインゴット、ウェハー、セルを含む完全に統合されたサプライチェーンを通じてモジュールを供給できるようになります。これは、現在の進化する政策・貿易環境において、ますます重要な能力です。SEGは、複数の独立した第三者機関により、FEOCコンプライアンス上の非PFEとして検証されており、現在は非PFE太陽電池セルを使用したモジュールを提供しています。

SEG Solarについて

2021年に設立されたSEGは、米国テキサス州ヒューストンに本社を置く、垂直統合型の大手太陽光発電メーカーです。電力会社、商業施設、住宅市場に対し、信頼性と費用対効果の高い太陽電池モジュールを提供することに専念しています。2025年末までに、SEGは世界で7.5GW以上の太陽電池モジュールを出荷し、6.5GWのモジュール生産能力を達成しました。

SOURCE SEG Solar