SEG Solar ประกาศตั้งโรงงานผลิตโมดูลพลังงานแสงอาทิตย์แห่งใหม่ในสหรัฐฯ กำลังการผลิต 4 GW
08 May, 2026, 01:11 CST
ฮิวสตัน, 8 พ.ค. 2569 /PRNewswire/ -- SEG Solar ("SEG") ผู้ผลิตโมดูลพลังงานแสงอาทิตย์ชั้นนำของสหรัฐอเมริกา ประกาศจัดตั้งโรงงานผลิตโมดูลพลังงานแสงอาทิตย์แห่งใหม่ กำลังการผลิต 4 กิกะวัตต์ (GW) ในเมืองฮิวสตัน รัฐเท็กซัส ต่อยอดจากความสำเร็จของโรงงานผลิตโมดูลพลังงานแสงอาทิตย์แห่งแรกขนาด 2 GW โดยการขยายครั้งนี้จะเพิ่มกำลังการผลิตโมดูลต่อปีทั้งหมดของ SEG ในสหรัฐฯ สู่ระดับประมาณ 6 GW และคาดว่าจะเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ในไตรมาส 3 ปี 2569
โรงงานแห่งใหม่มีพื้นที่เกือบ 500,000 ตารางฟุต คิดเป็นมูลค่าการลงทุนมากกว่า 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และจะสร้างงานใหม่ได้สูงสุดถึง 800 ตำแหน่ง การขยายครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างการผลิตภายในประเทศระยะยาวของ SEG และจะส่งผลให้บริษัทกลายเป็นหนึ่งในผู้ผลิตโมดูลพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีเจ้าของเป็นสัญชาติอเมริกัน 100% รายใหญ่ที่สุดรายหนึ่ง โมดูลที่ผลิตภายในประเทศจะช่วยยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ ความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลับ และความรวดเร็วในการจัดส่ง เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่พันธมิตรและลูกค้า
"โรงงานแห่งใหม่นี้ถือเป็นหมุดหมายสำคัญของ SEG" Timothy Johnson รองประธานฝ่ายปฏิบัติการของ SEG Solar กล่าว "โรงงานแห่งนี้จะช่วยเสริมศักยภาพการผลิตของเราในสหรัฐฯ ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น พร้อมสนับสนุนนวัตกรรมทางเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง โดยโรงงานได้รับการออกแบบให้มีความยืดหยุ่นในการรองรับเทคโนโลยีรุ่นถัดไป รวมถึง HJT ตามวิวัฒนาการของอุตสาหกรรม"
การประกาศครั้งนี้เกิดขึ้นต่อเนื่องจากแผนก่อนหน้าของ SEG ในการพัฒนาโรงงานผลิตอินกอตและเวเฟอร์กำลังการผลิต 5 GW ในอินโดนีเซีย ซึ่งคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างในไตรมาส 2 ปี 2569 เมื่อแล้วเสร็จ SEG จะสามารถจัดส่งโมดูลผ่านห่วงโซ่อุปทานครบวงจร ตั้งแต่อินกอต เวเฟอร์ ไปจนถึงเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งกำลังกลายเป็นขีดความสามารถที่มีความสำคัญมากขึ้นในบริบทด้านนโยบายและการค้าระหว่างประเทศที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน SEG ได้รับการรับรองจากหน่วยงานอิสระหลายแห่งว่าเป็น non-PFE สำหรับวัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนด FEOC และขณะนี้บริษัทจัดหาโมดูลที่ใช้เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ non-PFE แล้ว
เกี่ยวกับ SEG Solar
SEG ก่อตั้งขึ้นในปี 2564 (ค.ศ. 2021) เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์พลังงานแสงอาทิตย์แบบบูรณาการแนวดิ่งชั้นนำ ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในเมืองฮิวสตัน รัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา และมุ่งมั่นในการจัดหาโมดูลพลังงานแสงอาทิตย์ที่เชื่อถือได้และคุ้มต้นทุนให้แก่ตลาดสาธารณูปโภค เชิงพาณิชย์ และที่อยู่อาศัย ณ สิ้นปี 2568 SEG ได้จัดส่งโมดูลพลังงานแสงอาทิตย์มากกว่า 7.5 GW ทั่วโลก และมีกำลังการผลิตโมดูลรวมอยู่ที่ 6.5 GW
