Shanghai Electric sobe para o Top 5 no ranking global de dessalinização

A tecnologia dupla "térmica + membrana" lidera as soluções ecológicas de tratamento de água e estabelece referência global para a implementação de projetos

XANGAI, 31 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Shanghai Electric (SEHK: 2727, SSE: 601727) passou a ocupar a 5ª posição global em capacidade de projetos de dessalinização de água do mar recém-construídos no período de 2024 a 2025, um salto de quatro posições em relação ao ranking anterior, de acordo com estatísticas divulgadas recentemente pela International Desalination and Reuse Association (IDRA) e pela Global Water Intelligence (GWI).

Em termos de capacidade acumulada de projetos ao longo dos últimos 10 anos (2016 a 2025), a Shanghai Electric ocupa a 8ª posição global, três posições acima do ranking anterior. A IDRA é uma organização global sem fins lucrativos que conecta a comunidade de dessalinização e reutilização de água desde 1973, e a GWI é a principal provedora de inteligência de mercado para o setor global de água nos últimos 20 anos.

Um porta-voz da Shanghai Electric atribuiu a melhora no ranking ao forte reconhecimento internacional da expertise da empresa em dessalinização e à sua capacidade de execução de projetos, destacando que essa conquista é resultado de mais de 10 anos de desenvolvimento dedicado tanto em tecnologias térmicas quanto em tecnologias baseadas em membranas. No futuro, a Shanghai Electric continuará comprometida em fornecer soluções de dessalinização ecológicas, de alto desempenho e econômicas para enfrentar os desafios globais da escassez de água.

A Shanghai Electric figura entre as poucas empresas globais que dominaram as duas principais tecnologias centrais de dessalinização: a tecnologia térmica destilação por múltiplos efeitos (MED) e a tecnologia por membranas de osmose reversa (RO), oferecendo soluções completas de tecnologia dupla. Sua expertise em dessalinização de água do mar agora vai além do fornecimento isolado de água e possibilita aplicações industriais diversificadas.

Ao integrar de forma inovadora a recuperação de calor residual e o aproveitamento de recursos, a empresa entrega soluções de dessalinização abrangentes, energeticamente eficientes e de alto rendimento. Os sistemas personalizados garantem um fornecimento estável de água doce de alta qualidade para indústrias costeiras essenciais, como geração de energia, siderurgia e indústria química.

Ao longo dos anos, a Shanghai Electric tem sido reconhecida globalmente por sua confiabilidade técnica, capacidade de execução de projetos e presença de marca internacional. O crescimento significativo no ranking é sustentado pelas soluções tecnológicas abrangentes do grupo em todo o espectro da dessalinização e por seu histórico comprovado de entrega bem-sucedida de grandes projetos, tanto no mercado interno quanto no internacional:

O projeto petroquímico Hengyi PMB em Brunei é um projeto de referência, com capacidade de 3×12.500 toneladas por dia, e adota a primeira tecnologia mundial combinada de destilação por múltiplos efeitos em baixa temperatura (LT-MED) e evaporação flash com água quente, além de deter direitos de propriedade intelectual totalmente independentes.

é um projeto de referência, com capacidade de 3×12.500 toneladas por dia, e adota a primeira tecnologia mundial combinada de destilação por múltiplos efeitos em baixa temperatura (LT-MED) e evaporação flash com água quente, além de deter direitos de propriedade intelectual totalmente independentes. O Projeto de Dessalinização por Calor Residual da Zhejiang Petroleum & Chemical Co., Ltd. , como o maior projeto EPC de dessalinização térmica realizado pela Shanghai Electric na China, possui capacidade total de 305.000 toneladas por dia em suas fases um e dois, utilizando a tecnologia de destilação por múltiplos efeitos avançados (F-MED) tecnologia movida a calor residual industrial.

, como o maior projeto EPC de dessalinização térmica realizado pela Shanghai Electric na China, possui capacidade total de 305.000 toneladas por dia em suas fases um e dois, utilizando a tecnologia de destilação por múltiplos efeitos avançados (F-MED) tecnologia movida a calor residual industrial. O Projeto Híbrido de Dessalinização Térmica-Membrana da Yulong Petrochemical em Yantai, com capacidade de 160.000 toneladas por dia, emprega uma tecnologia híbrida inovadora F-MED-RO que integra processos térmicos e de membranas. Ao aproveitar uma abordagem de "uso em cascata" para recuperar e utilizar o calor residual industrial de baixa temperatura, consegue-se uma produção de água ecológica, com baixas emissões de carbono e eficiente em termos de recursos. Ele se destaca como o maior projeto de dessalinização híbrida térmica-membrana de água do mar do mundo.

Pensando no futuro, a Shanghai Electric continuará a aproveitar seu portfólio tecnológico abrangente e sua vasta experiência global em projetos para fornecer soluções de água sustentáveis mais verdes, econômicas e confiáveis a clientes em todo o mundo. O grupo permanece dedicado a enfrentar o desafio global da escassez de água, contribuindo continuamente com a "sabedoria chinesa" e a "solução Shanghai Electric."

Para obter mais informações, acesse https://www.shanghai-electric.com/group_en/.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2852826/Shanghai_Electric.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2346204/5698030/Shanghai_Electric_logo.jpg

FONTE Shanghai Electric