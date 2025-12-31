상해전기, 글로벌 담수화 순위 5위 등극

이중 '열 + 멤브레인' 기술로 친환경 수처리 솔루션 선도... 프로젝트 시행의 기준으로 우뚝

상하이 2025년 12월 31일 /PRNewswire/ -- 상해전기(Shanghai Electric)(SEHK: 2727, SSE: 601727)가 국제담수화재이용협회(International Desalination and Reuse Association, IDRA)와 글로벌 워터 인텔리전스(Global Water Intelligence, GWI)에서 발표하는 2024-2025 세계 신설 해수 담수화 프로젝트 용량 순위에서 5위를 차지했다. 전보다 네 계단 상승한 순위다.

지난 10년간(2016~2025) 누적 프로젝트 용량 기준으로는 이전 순위보다 세 계단 오른 8위를 차지했다. IDRA는 1973년부터 담수화와 물 재사용 업계를 연결해 주고 있는 글로벌 비영리 단체이고 GWI는 지난 20년간 글로벌 수자원 관련 시장 정보 1위 제공 기관이다.

상해전기 대변인은 이번 순위 상승이 자사의 담수화 전문성과 프로젝트 시행력을 전 세계가 인정한 결과라며 열 및 멤브레인 기반 기술 분야에서 10년 이상 꾸준히 발전해서 나온 성과라고 강조했다. 상해전기는 앞으로도 친환경, 고성능, 고효율 담수화 솔루션을 공급해 전 세계 물 부족 문제 해결에 기여할 계획이다.

상해전기는 담수화와 관련하여 글로벌 기업 중에서는 드물게 열 기반 다중효용방식(MED)과 멤브레인 기반 역삼투압(RO)이라는 두 핵심 기술을 모두 보유하여 완벽한 이중 기술 솔루션을 공급하고 있다. 지금은 해수 담수화 전문 기술을 독립형 급수 방식을 넘어 여러 산업 분야로 확대 적용하는 중이다.

상해전기는 폐열 회수와 자원 활용을 혁신적으로 결합하여 에너지 효율과 수율이 우수한 담수화 솔루션을 폭넓게 제공하고 있다. 또 맞춤형 시스템을 통해 발전, 철강, 화학 제조 등 주요 임해 산업에 고품질 담수를 안정적으로 공급하고 있다.

상해전기는 지난 몇 년 사이 기술적 신뢰성과 프로젝트 실행 능력, 국제적 브랜드 파워를 전 세계적으로 인정받았다. 이번 순위 상승은 전체 담수화 분야에서 방대한 기술 솔루션과 다음을 비롯해 국내외 주요 프로젝트를 성공적으로 마무리한 실적이 빚어낸 결과다.

브루나이 헝이 PMB 석유화학 프로젝트 (Hengyi PMB petrochemical project in Brunei) - 하루 3×1만 2500톤 용량을 자랑하는 대규모 프로젝트. 세계 최초로 저온 다중효용방식(LT-MED)과 온수 플래시 방식 기술을 적용했으며 완전한 독자적 지적 재산권을 보유하고 있다.

(Hengyi PMB petrochemical project in Brunei) - 하루 3×1만 2500톤 용량을 자랑하는 대규모 프로젝트. 세계 최초로 저온 다중효용방식(LT-MED)과 온수 플래시 방식 기술을 적용했으며 완전한 독자적 지적 재산권을 보유하고 있다. 절강석유화학 폐열 담수화 프로젝트 (Waste-Heat Desalination Project of Zhejiang Petroleum & Chemical Co., Ltd.) - 상해전기가 중국에서 시행한 열 담수화 EPC 프로젝트 중 최대 규모. 1단계와 2단계 총 용량이 하루 30만 5000톤에 달하며 산업 폐열을 이용하는 순방향 다중효용방식(F-MED) 기술을 적용하였다.

(Waste-Heat Desalination Project of Zhejiang Petroleum & Chemical Co., Ltd.) - 상해전기가 중국에서 시행한 열 담수화 EPC 프로젝트 중 최대 규모. 1단계와 2단계 총 용량이 하루 30만 5000톤에 달하며 산업 폐열을 이용하는 순방향 다중효용방식(F-MED) 기술을 적용하였다. 옌타이 소재 위롱 석유화학 열-멤브레인 하이브리드 담수화 프로젝트(Yulong Petrochemical Thermal-Membrane Hybrid Desalination Project in Yantai) - 일일 생산량 16만 톤. 열과 멤브레인 공정을 통합한 F-MED-RO 하이브리드 신기술을 적용하였다. 저온 산업 폐열을 회수하고 활용하는 "계단식 활용" 방식을 적용하여 친환경적이고 저탄소이며 자원 효율적인 담수 생산을 실현한다. 열-멤브레인 하이브리드 해수 담수화 프로젝트 중에서는 세계에서 규모가 가장 크다.

상해전기는 앞으로도 폭넓은 기술과 방대한 글로벌 프로젝트 경험을 활용하여 전 세계 고객에게 친환경성과 경제성, 안정성, 지속 가능성을 겸비한 수자원 솔루션을 공급할 계획이다. 아울러 물 부족이라는 글로벌 과제 해결에 정진하는 한편 "중국의 지혜"와 "상해전기 솔루션"을 꾸준히 공급할 방침이다.

자세한 내용은 https://www.shanghai-electric.com/group_en/에서 확인할 수 있다.

SOURCE Shanghai Electric