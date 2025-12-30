Spoločnosť Shanghai Electric sa dostala do prvej päťky v globálnom rebríčku odsoľovania

Shanghai Electric

Dec 30, 2025, 19:59 ET

Dvojitá „tepelná + membránová" technológia je na čele riešení pre ekologickú úpravu vody a nastavuje globálny štandard pre implementáciu projektov

ŠANGHAJ, 31. decembra 2025 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Shanghai Electric (SEHK: 2727, SSE: 601727) sa podľa nedávno zverejnených štatistík Medzinárodnej asociácie pre odsoľovanie a opätovné použitie (International Desalination and Reuse Association, IDRA) a Global Water Intelligence (GWI) teraz umiestnila na 5. mieste na svete v kapacite novovybudovaných projektov odsoľovania morskej vody v rokoch 2024 až 2025, čo predstavuje skok o štyri miesta oproti predchádzajúcemu rebríčku.

Z hľadiska kumulatívnej projektovej kapacity za posledných 10 rokov (obdobie rokov 2016 – 2025) sa spoločnosť Shanghai Electric umiestnila na 8. mieste na svete, čo je o tri miesta vyššie ako v predchádzajúcom rebríčku. IDRA je globálna nezisková organizácia, ktorá od roku 1973 spája komunitu odsoľovania a opätovného využívania vody a GWI je za posledných 20 rokov popredným poskytovateľom trhových informácií pre globálny sektor vody.

Hovorca spoločnosti Shanghai Electric pripísal zlepšenie umiestnenia silnému medzinárodnému uznaniu odborných znalostí spoločnosti Shanghai Electric v oblasti odsoľovania a realizácie projektov a zdôraznil, že tento úspech je založený na viac ako 10-ročnom špecializovanom vývoji v oblasti tepelných aj membránových technológií. Spoločnosť Shanghai Electric sa aj v budúcnosti zaviazala poskytovať ekologické, vysoko výkonné a nákladovo efektívne riešenia odsoľovania s cieľom riešiť globálne problémy s nedostatkom vody.

Spoločnosť Shanghai Electric je jednou z mála svetových spoločností, ktoré zvládli dve hlavné technológie odsoľovania: tepelnú viacúčinkovú destiláciu (MED) a membránovú reverznú osmózu (RO), vďaka čomu poskytuje kompletné riešenia s dvojitou technológiou. Jej odborné znalosti v oblasti odsoľovania morskej vody teraz presahujú rámec samostatného zásobovania vodou a umožňujú diverzifikované priemyselné aplikácie.

Vďaka inovatívnej integrácii spätného získavania odpadového tepla a využitia zdrojov spoločnosť poskytuje komplexné, energeticky úsporné a vysokovýkonné riešenia odsoľovania. Systémy šité na mieru zabezpečujú stabilné dodávky vysokokvalitnej sladkej vody pre kritické pobrežné odvetvia, ako je výroba energie, oceliarsky a chemický priemysel.

Spoločnosť Shanghai Electric si v priebehu rokov získala celosvetové uznanie za technickú spoľahlivosť, schopnosť realizácie projektov a medzinárodnú prítomnosť značky. Významný nárast v rebríčku je podporený komplexnými technologickými riešeniami skupiny v celom spektre odsoľovania a jej preukázateľnými výsledkami v úspešnej realizácii významných projektov v tuzemsku aj v zahraničí:

  •  Petrochemický projekt Hengyi PMB v Bruneji je referenčným projektom s kapacitou 3 × 12 500 ton za deň a ako prvý na svete využíva kombinovanú technológiu nízkoteplotnej viacúčelovej destilácie (LT-MED) a bleskového odparovania horúcou vodou a vlastní plne nezávislé práva duševného vlastníctva.
  •  Projekt odsoľovania odpadovým teplom spoločnosti Zhejiang Petroleum & Chemical Co., Ltd. ako najväčší EPC projekt tepelného odsoľovania, ktorý v Číne realizuje spoločnosť Shanghai Electric, má v prvej a druhej fáze kombinovanú kapacitu 305 000 ton za deň, využívajúc technológiu viacúčelovej destilácie (F-MED) poháňanú priemyselným odpadovým teplom.
  •  Projekt hybridného tepelno-membránového odsoľovania petrochemickej spoločnosti Yulong v meste Yantai s kapacitou 160 000 ton za deň využíva novú hybridnú technológiu F-MED-RO, ktorá integruje tepelné a membránové procesy. Využitím prístupu „kaskádového využitia" na spätné získavanie a využitie nízkoteplotného priemyselného odpadového tepla sa dosahuje zelená, nízkouhlíková výroba vody s efektívnym využívaním zdrojov. Ide o najväčší svetový projekt tepelno-membránového hybridného odsoľovania morskej vody.

Spoločnosť Shanghai Electric bude do budúcnosti naďalej využívať svoje komplexné technologické portfólio a rozsiahle skúsenosti s globálnymi projektmi s cieľom poskytovať ekologickejšie, ekonomickejšie a spoľahlivejšie udržateľné riešenia v oblasti vody pre klientov na celom svete. Skupina sa naďalej venuje riešeniu globálneho problému nedostatku vody a neustále prispieva „čínskou múdrosťou" a „riešením spoločnosti Shanghai Electric".

Viac informácií nájdete na stránke https://www.shanghai-electric.com/group_en/.

Fotografia – https://mma.prnewswire.com/media/2852826/Shanghai_Electric.jpg 
Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2346204/5698030/Shanghai_Electric_logo.jpg

