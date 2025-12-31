Shanghai Electric asciende al top 5 en el ranking mundial de desalinización

La tecnología dual "térmica + membrana" lidera las soluciones ecológicas para el tratamiento del agua y establece un referente mundial para la implementación de proyectos.

SHANGHÁI, 31 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Shanghai Electric (SEHK: 2727, SSE: 601727) ocupa ahora el quinto puesto a nivel mundial en cuanto a la capacidad de los proyectos de desalinización de agua de mar de nueva construcción entre 2024 y 2025, lo que supone un avance de cuatro puestos con respecto a la clasificación anterior, según las estadísticas publicadas recientemente por la Asociación Internacional de Desalinización y Reutilización (IDRA) y Global Water Intelligence (GWI).

En términos de capacidad acumulada de proyectos en los últimos 10 años (2016-2025), Shanghai Electric ocupa el octavo lugar a nivel mundial, tres puestos más arriba que en la clasificación anterior. IDRA es una organización global sin fines de lucro que conecta a la comunidad dedicada a la desalinización y la reutilización del agua desde 1973, y GWI es el proveedor líder de inteligencia de mercado para el sector global del agua desde hace 20 años.

Un portavoz de Shanghai Electric atribuyó la mejora en la clasificación al fuerte respaldo internacional a la experiencia y la ejecución de proyectos de desalinización de Shanghai Electric, y destacó que este logro se basa en más de 10 años de desarrollo dedicado tanto en tecnologías térmicas como basadas en membranas. En el futuro, Shanghai Electric seguirá comprometida con ofrecer soluciones de desalinización ecológicas, de alto rendimiento y rentables para abordar los desafíos que plantea la escasez de agua a nivel mundial.

Shanghai Electric es una de las pocas empresas globales que domina las dos principales tecnologías básicas de desalinización: la destilación multiefecto (MED, por sus siglas en inglés) basada en energía térmica y la ósmosis inversa (RO, por sus siglas en inglés) basada en membranas, lo que le permite ofrecer soluciones completas con doble tecnología. Su experiencia en desalinización de agua de mar ahora va más allá del suministro de agua independiente y permite la diversificación de aplicaciones industriales.

Mediante la integración innovadora de la recuperación del calor residual y la utilización de recursos, la empresa ofrece soluciones de desalinización integrales, energéticamente eficientes y de alto rendimiento. Los sistemas personalizados garantizan un suministro estable de agua dulce de alta calidad para industrias costeras críticas, como la generación de energía, la siderurgia y la fabricación de productos químicos.

A lo largo de los años, Shanghai Electric ha sido reconocida mundialmente por su fiabilidad técnica, su capacidad de ejecución de proyectos y su presencia como marca internacional. El importante ascenso en la clasificación se debe a las soluciones tecnológicas integrales del grupo en todo el espectro de la desalinización y a su probada trayectoria en la ejecución satisfactoria de grandes proyectos tanto a nivel nacional como internacional:

El proyecto petroquímico Hengyi PMB en Brunei es un proyecto de referencia con una capacidad de 3×12.500 toneladas al día, que adopta la primera tecnología combinada de destilación multiefecto a baja temperatura (LT-MED) y evaporación instantánea con agua caliente del mundo y posee derechos de propiedad intelectual totalmente independientes.

es un proyecto de referencia con una capacidad de 3×12.500 toneladas al día, que adopta la primera tecnología combinada de destilación multiefecto a baja temperatura (LT-MED) y evaporación instantánea con agua caliente del mundo y posee derechos de propiedad intelectual totalmente independientes. El Proyecto de desalinización mediante calor residual de Zhejiang Petroleum & Chemical Co., Ltd. , el mayor proyecto EPC de desalinización térmica emprendido por Shanghai Electric en China, tiene una capacidad combinada de 305.000 toneladas diarias entre su primera y segunda fase y utiliza tecnología de destilación multiefecto progresiva (F-MED) alimentada por calor residual industrial.

, el mayor proyecto EPC de desalinización térmica emprendido por Shanghai Electric en China, tiene una capacidad combinada de 305.000 toneladas diarias entre su primera y segunda fase y utiliza tecnología de destilación multiefecto progresiva (F-MED) alimentada por calor residual industrial. El Proyecto híbrido de desalinización térmica y por membrana de Yulong Petrochemical en Yantai, con una capacidad de 160.000 toneladas al día, emplea una novedosa tecnología híbrida F-MED-RO que integra procesos térmicos y de membrana. Al aprovechar un enfoque de "uso en cascada" para recuperar y utilizar el calor residual industrial a baja temperatura, se logra una producción de agua ecológica, con bajas emisiones de carbono y eficiente en el uso de los recursos. Se trata del mayor proyecto híbrido de desalinización de agua de mar con membrana térmica del mundo.

De cara al futuro, Shanghai Electric seguirá aprovechando su amplia cartera tecnológica y su dilatada experiencia en proyectos globales para ofrecer soluciones hídricas sostenibles más ecológicas, económicas y fiables a clientes de todo el mundo. El grupo sigue comprometido con abordar el desafío global de la escasez de agua, contribuyendo de manera constante con la "sabiduría china" y la "solución de Shanghai Electric".

