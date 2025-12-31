Компания Shanghai Electric поднялась в топ-5 глобального рейтинга опреснителей воды

Двойная технология «термальная + мембранная» лидирует в области экологичных решений для очистки воды, устанавливая глобальный ориентир для реализации проектов

ШАНХАЙ, 31 декабря 2025 г. /PRNewswire/ -- Компания Shanghai Electric (SEHK: 2727, SSE: 601727) теперь занимает 5-е место в мире по производительности новых построенных проектов по опреснению морской воды в период с 2024 по 2025 год, что на четыре места выше предыдущего рейтинга по данным недавно опубликованной статистики Международной ассоциации опреснения и повторного использования (International Desalination and Reuse Association, IDRA) и фирмы Global Water Intelligence (GWI).

По совокупной производительности реализованных проектов за последние 10 лет (2016–2025 гг.) компания Shanghai Electric занимает 8-е место в мире, поднявшись на три позиции по сравнению с предыдущим рейтингом. Ассоциация IDRA — это глобальная некоммерческая организация, которая с 1973 года объединяет сообщество компаний, занятых опреснением и повторным использованием воды, а фирма GWI является ведущим поставщиком рыночной аналитики по глобальному сектору водных ресурсов за последние 20 лет.

Представитель компании Shanghai Electric объяснил улучшение рейтинга сильным международным признание экспертных знаний и опыта Shanghai Electric в области опреснения воды и реализации проектов, подчеркнув, что это достижение основано на более чем 10-летнем развитии термальной и мембранной технологий. В будущем компания Shanghai Electric сохранит приверженность созданию экологически чистых, высокопроизводительных и экономически эффективных опреснительных решений для преодоления глобальных трудностей в плане нехватки воды.

Shanghai Electric является одной из немногих глобальных корпораций, освоивших две основные технологии опреснения: термальная многоколонная дистилляция (MED) и мембранный обратный осмос (RO), что обеспечивает возможность комплексных решений с двойной технологией. Опыт компании в области опреснения морской воды теперь выходит за рамки автономного водоснабжения и позволяет применять его в различных отраслях промышленности.

За счет инновационной интеграции процессов рекуперации отработанного тепла и утилизации ресурсов компания предлагает комплексные, энергоэффективные и высокопроизводительные опреснительные решения. Индивидуально разрабатываемые системы обеспечивают стабильный источник качественной пресной воды для важнейших отраслей в прибрежных регионах, таких как производство электроэнергии, стали и химическое производство.

На протяжении многих лет компания Shanghai Electric пользуется мировым признанием за техническую надежность, способность выполнять проекты и международное присутствие бренда. Значительный рост рейтинга поддерживается комплексными технологическими решениями группы по всему спектру опреснения и ее подтвержденным опытом успешной реализации крупных проектов как внутри страны, так и за рубежом:

Нефтехимический проект Hengyi PMB в Брунее является эталонным проектом с производительностью 3 × 12 500 тонн в день. В нем используется первая в мире комбинированная технология низкотемпературной многоколонной дистилляции (LT-MED) и мгновенного испарения горячей воды, на которую компания обладает полностью независимыми правами интеллектуальной собственности.

является эталонным проектом с производительностью 3 × 12 500 тонн в день. В нем используется первая в мире комбинированная технология низкотемпературной многоколонной дистилляции (LT-MED) и мгновенного испарения горячей воды, на которую компания обладает полностью независимыми правами интеллектуальной собственности. Проект опреснения за счет отработанного тепла Zhejiang Petroleum & Chemical Co., Ltd. , как крупнейший проект EPC (проектирование, снабжение, строительство) системы термальной дистилляции, реализованный компанией Shanghai Electric в Китае, имеет совокупную производительность первой и второй очереди 305 000 тонн в день с использованием технологии прямой многоколонной дистилляции (F-MED), работающей на промышленном отработанном тепле.

, как крупнейший проект EPC (проектирование, снабжение, строительство) системы термальной дистилляции, реализованный компанией Shanghai Electric в Китае, имеет совокупную производительность первой и второй очереди 305 000 тонн в день с использованием технологии прямой многоколонной дистилляции (F-MED), работающей на промышленном отработанном тепле. Проект гибридной термально-мембранной дистилляции Yulong Petrochemical производительностью 160 000 тонн в день использует инновационную гибридную технологию F-MED-RO, в которой сочетаются термальные и мембранные процессы. За счет подхода «каскадного использования» к рекуперации и утилизации низкотемпературного промышленного отработанного тепла проект обеспечивает экологически чистое, низкоуглеродное и ресурсоэффективное производство воды. Это крупнейший в мире проект гибридного термально-мембранного опреснения морской воды.

В будущем компания Shanghai Electric продолжит использовать свой комплексный портфель технологий и обширный опыт глобальных проектов для предложения более экологичных, экономичных и надежных устойчивых решений в области водоснабжения для клиентов по всему миру. Группа сохраняет приверженность решению глобальной проблемы дефицита воды, последовательно внося вклад в виде «китайской мудрости» и «решений Shanghai Electric».

