Shueisha expande globalmente com a MANGA MILLION, plataforma de mangá disponível em 100 idiomas

Uma das maiores conquistas do mangá: quase 400 títulos, 100 idiomas, 1 milhão de páginas, de graça

TÓQUIO, 6 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- A Shueisha Inc., uma das principais editoras de mangá do mundo, lançou a MANGA MILLION, uma nova plataforma digital disponível por tempo limitado que oferece aos leitores de todo o mundo acesso gratuito a mangás sem necessidade de cadastro. Em sintonia com o tema do seu centenário, a MANGA MILLION oferece uma coleção de um milhão de páginas de mangá da Shueisha em mais de 100 idiomas.

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No lançamento, a MANGA MILLION apresenta aproximadamente 400 títulos de mangá, incluindo séries aclamadas mundialmente como "ONE PIECE", "Naruto", "Bleach", "Demon Slayer", "Jujutsu Kaisen", sucessos adaptados para anime como "Kingdom", "[Oshi No Ko]", "SPY×FAMILY" e "Chainsaw Man", além de amados mangás shojo como "Nana" e "Kimi ni Todoke: From Me to You". Quase 300 títulos estão sendo traduzidos pela primeira vez, incluindo 50 títulos que receberão traduções multilíngues. A plataforma suporta uma ampla variedade de idiomas, desde inglês, chinês, hindi, árabe, espanhol e francês até turco, tagalo, coreano, polonês e muitos outros. Mais de 150 títulos são mangás shojo, apresentando um dos gêneros de mangá mais influentes e duradouros do Japão para leitores de todo o mundo.

"Uma das responsabilidades mais importantes de uma editora é conectar o talento criativo ao público", afirmou Hideaki Hayashi, presidente e diretor representante da Shueisha. "O mangá japonês floresceu graças à arte apaixonada de inúmeros criadores e ao apoio inabalável dos leitores, tornando-se um fenômeno cultural aceito além das fronteiras em todo o mundo. A MANGA MILLION só foi possível graças à incrível colaboração desses criadores e, ao celebrarmos o centenário da Shueisha, esperamos que crie novas conexões com leitores do mundo todo, ofereça oportunidades para vivenciar a riqueza e a diversidade da cultura do mangá e inspire futuras gerações de criadores de mangás."

Desenvolvido por meio de uma colaboração que abrange todas as divisões da Shueisha, o projeto reúne shonen, shojo, seinen e uma ampla gama de outros gêneros de mangá para alcançar leitores em todo o mundo. Parceiros internacionais de licenciamento de todo o mundo apoiaram esse empreendimento de tradução sem precedentes, tornando a MANGA MILLION uma das maiores iniciativas da história da Shueisha.

A MANGA MILLION está disponível mundialmente por tempo limitado, gratuitamente e sem necessidade de cadastro em https://mangamillion.shueisha.co.jp/

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Consultas da mídia

Ikuko Shimizu

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FONTE SHUEISHA Inc.