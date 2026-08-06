Shueisha Perluas Jangkauan Global melalui MANGA MILLION, Platform Manga yang Tersedia dalam 100 Bahasa

Salah Satu Proyek Manga Terbesar: Nikmati Hampir 400 Judul, dalam 100 Bahasa, dengan 1 Juta Halaman, Gratis

TOKYO, 6 Agustus 2026 /PRNewswire/ -- Shueisha Inc., salah satu penerbit manga terkemuka di dunia, hari ini mengumumkan peluncuran MANGA MILLION, platform digital baru yang tersedia dalam waktu terbatas. Platform ini memungkinkan pembaca di seluruh dunia menikmati akses gratis ke manga tanpa perlu melakukan pendaftaran. Sejalan dengan tema peringatan hari jadinya yang ke-100, MANGA MILLION menghadirkan koleksi satu juta halaman manga Shueisha dalam lebih dari 100 bahasa.

MANGA MILLION KV

Saat peluncuran, MANGA MILLION menghadirkan sekitar 400 judul manga, termasuk serial yang diakui secara global seperti "ONE PIECE", "Naruto", "Bleach", "Demon Slayer", "Jujutsu Kaisen", judul-judul populer yang telah diadaptasi menjadi anime seperti "Kingdom", "[Oshi No Ko]", "SPY×FAMILY" dan "Chainsaw Man", serta manga shojo yang digemari seperti "Nana" dan "Kimi ni Todoke: From Me to You". Hampir 300 judul diterjemahkan untuk pertama kalinya, termasuk 50 judul yang tersedia dalam berbagai bahasa. Platform ini mendukung berbagai bahasa, mulai dari bahasa Inggris, Mandarin, Hindi, Arab, Spanyol, dan Prancis hingga Turki, Tagalog, Korea, Polandia, dan banyak lagi. Lebih dari 150 judul merupakan manga shojo, yang memperkenalkan salah satu genre manga Jepang yang paling berpengaruh dan terus digemari kepada pembaca di seluruh dunia.

"Salah satu tanggung jawab paling penting seorang penerbit adalah menghubungkan talenta kreatif dengan masyarakat," kata Hideaki Hayashi, Presiden dan Direktur Perwakilan Shueisha. "Manga Jepang berkembang pesat berkat kontribusi para kreator manga serta dukungan yang tak tergoyahkan dari para pembaca, hingga menjadi fenomena budaya yang diterima di berbagai belahan dunia. MANGA MILLION hadir berkat dukungan dan kerja sama luar biasa dari para kreator tersebut. Menyambut peringatan 100 tahun Shueisha, kami berharap platform ini dapat mempererat hubungan dengan para pembaca di seluruh dunia, menghadirkan kesempatan untuk menikmati kekayaan dan keberagaman budaya manga, serta menginspirasi generasi kreator manga berikutnya."

Proyek ini merupakan hasil kolaborasi seluruh divisi di Shueisha, yang menghadirkan manga shonen, shojo, seinen, serta berbagai genre manga lainnya kepada pembaca di seluruh dunia. Mitra lisensi internasional di seluruh dunia memberikan dukungan bagi upaya penerjemahan yang baru pertama kali dilakukan ini, sehingga MANGA MILLION menjadi salah satu proyek terbesar dalam sejarah Shueisha.

MANGA MILLION tersedia di seluruh dunia dalam waktu terbatas, gratis dan tanpa perlu mendaftar melalui tautan https://mangamillion.shueisha.co.jp/

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