Shueisha lanza MANGA MILLION, una plataforma de manga disponible en 100 idiomas, con proyección global

Uno de los mayores proyectos del manga: casi 400 títulos, 100 idiomas, 1 millón de páginas, gratis.

TOKIO, 6 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Shueisha Inc., una de las editoriales de manga líderes en el mundo, ha lanzado MANGA MILLION, una nueva plataforma digital disponible por tiempo limitado que ofrece a lectores de todo el mundo acceso gratuito al manga sin necesidad de registrarse. En consonancia con la temática de su centenario, MANGA MILLION ofrece una colección de un millón de páginas de manga de Shueisha en más de 100 idiomas.

MANGA MILLION KV

En el lanzamiento, MANGA MILLION presenta aproximadamente 400 títulos de manga, incluyendo series aclamadas mundialmente como "ONE PIECE", "Naruto", "Bleach", "Demon Slayer", "Jujutsu Kaisen", éxitos adaptados al anime, entre los que se incluyen "Kingdom", "[Oshi No Ko]", "SPY×FAMILY" y "Chainsaw Man", además de populares mangas shojo como "Nana" y "Kimi ni Todoke: From Me to You", la plataforma ofrece casi 300 títulos traducidos por primera vez, incluyendo 50 con traducciones multilingües. Admite una amplia gama de idiomas, desde inglés, chino, hindi, árabe, español y francés hasta turco, tagalo, coreano, polaco y muchos más. Más de 150 títulos son mangas shojo, mostrando a lectores de todo el mundo uno de los géneros de manga más influyentes y perdurables de Japón.

"Una de las responsabilidades más importantes de una editorial es conectar el talento creativo con el público", declaró Hideaki Hayashi, presidente y director general de Shueisha. "El manga japonés ha florecido gracias a la pasión artística de innumerables creadores y al apoyo incondicional de los lectores, convirtiéndose en un fenómeno cultural que trasciende fronteras en todo el mundo. MANGA MILLION fue posible gracias a la increíble colaboración de estos creadores, y al celebrar el centenario de Shueisha, esperamos que cree nuevas conexiones con lectores de todo el mundo, brinde oportunidades para experimentar la riqueza y diversidad de la cultura manga e inspire a las futuras generaciones de creadores de manga".

Desarrollado mediante una colaboración a nivel de toda la compañía que abarca todas las divisiones de Shueisha, este proyecto reúne manga shonen, shojo, seinen y una amplia gama de otros géneros para llegar a lectores de todo el mundo. Socios internacionales de licencias de todo el mundo brindaron apoyo a esta iniciativa de traducción sin precedentes, convirtiendo a MANGA MILLION en una de las mayores iniciativas en la historia de Shueisha.

MANGA MILLION está disponible en todo el mundo por tiempo limitado, de forma gratuita y sin necesidad de registro en https://mangamillion.shueisha.co.jp/

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Consultas para medios

Ikuko Shimizu

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