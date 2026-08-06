Shueisha 強勢推出百語漫畫平台 MANGA MILLION 大舉進軍全球市場

漫畫界空前創舉：近 400 部鉅作、100 種語言、逾百萬頁內容全數免費開放

東京2026年8月6日 /美通社/ -- 全球頂尖漫畫出版商集英社（Shueisha Inc.）今日宣佈，全新數碼平台 MANGA MILLION 正式上線。該平台現於全球作限時開放，讀者毋須註冊，即可免費暢閱海量人氣漫畫。適逢 Shueisha 創立一百週年誌慶，MANGA MILLION 破天荒匯聚逾百種語言、合共 100 萬頁的 Shueisha 漫畫鉅作，以回饋全球讀者的鼎力支持。

MANGA MILLION 於推出初期收錄約 400 部漫畫作品，陣容鼎盛，當中包括風靡全球的《ONE PIECE》、《Naruto》、《Bleach》、《Demon Slayer》及《Jujutsu Kaisen》；大熱動畫改編作品如《Kingdom》、《[Oshi No Ko]》、《SPYxFAMILY》及《Chainsaw Man》；以及深受大眾青睞的少女漫畫經典如《Nana》及《Kimi ni Todoke: From Me to You》。其中，近 300 部作品屬首次進行翻譯，包括 50 部獲翻譯成多種語言的作品。平台支援的語言包羅萬有，涵蓋英文、中文、印地文、阿拉伯文、西班牙文、法文，以至土耳其文、他加祿文、韓文及波蘭文等。此外，平台更精心收錄逾 150 部少女漫畫，向全球讀者展現這款日本最具影響力、歷久不衰的漫畫類型。

MANGA MILLION 主視覺圖

Shueisha 代表董事兼社長 Hideaki Hayashi 表示：「出版商最重要的使命之一，是將極具創意的創作者與大眾緊密連繫。日本漫畫全賴無數漫畫家傾注心血創作，加上讀者的鼎力支持，才得以蓬勃發展；時至今日，這股熱潮已跨越國界，演變成席捲全球的文化現象。MANGA MILLION 有賴一眾創作者的傾力合作才得以落實。適逢 Shueisha 創立百週年，我們期望能藉此平台與全球讀者建立全新連結，讓大眾親身體驗漫畫文化的豐富多元，同時啟發未來新一代的漫畫創作者。」

此次企劃為 Shueisha 傾盡全公司跨部門協作的心血結晶，網羅少年、少女、青年等豐富多樣的漫畫種類，致力將優質鉅作呈獻予全球讀者。這項史無前例的翻譯工程亦榮獲世界各地國際版權合作夥伴的全力支持，使 MANGA MILLION 躍升為 Shueisha 史上最大規模的企劃之一。

MANGA MILLION 現已於全球作限時開放，讀者毋須註冊，費用全免。歡迎瀏覽：https://mangamillion.shueisha.co.jp/

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