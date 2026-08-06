Shueisha Đẩy Mạnh Hoạt Động Toàn Cầu với MANGA MILLION - Nền Tảng Manga (Truyện Tranh Nhật Bản) Hỗ Trợ 100 Ngôn Ngữ

Một Trong Những Sáng Kiến Quy Mô Nhất trong Lịch Sử Ngành Manga: Gần 400 Tác Phẩm, 100 Ngôn Ngữ, 1 Triệu Trang Truyện, Hoàn Toàn Miễn Phí

TOKYO, Ngày 6 tháng 8 năm 2026 /PRNewswire/ -- Shueisha Inc., một trong những nhà xuất bản manga hàng đầu thế giới, đã chính thức ra mắt MANGA MILLION. Đây là một nền tảng kỹ thuật số mới, hoạt động trong thời gian có hạn, cho phép độc giả trên toàn thế giới đọc manga hoàn toàn miễn phí mà không cần đăng ký. Nhân kỷ niệm 100 năm thành lập công ty, MANGA MILLION giới thiệu bộ sưu tập khổng lồ lên tới một triệu trang manga của Shueisha bằng hơn 100 ngôn ngữ.

MANGA MILLION KV

Ở thời điểm ra mắt, MANGA MILLION quy tụ khoảng 400 tựa truyện tranh. Trong số đó có các sê-ri nổi tiếng toàn cầu như "ONE PIECE", "Naruto", "Bleach", "Demon Slayer", "Jujutsu Kaisen", cùng các siêu phẩm đã được chuyển thể thành anime như "Kingdom", "[Oshi No Ko]", "SPY×FAMILY" và "Chainsaw Man", cũng như các bộ manga shojo (truyện tranh lãng mạn dành cho nữ) được yêu thích như "Nana" và "Kimi ni Todoke: From Me to You". Đặc biệt, có gần 300 tác phẩm lần đầu tiên được chuyển ngữ, bao gồm 50 bộ truyện sẽ được dịch sang nhiều ngôn ngữ. Nền tảng này hỗ trợ nhiều ngôn ngữ, từ tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hindi, tiếng Ả Rập, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Pháp đến tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, tiếng Tagalog, tiếng Hàn, tiếng Ba Lan cùng nhiều ngôn ngữ khác. Hơn 150 bộ manga thuộc thể loại shojo (truyện tranh thiếu nữ), nhằm giới thiệu đến độc giả trên toàn thế giới một trong những thể loại manga có sức ảnh hưởng và trường tồn nhất của Nhật Bản.

Ông Hideaki Hayashi, Chủ Tịch kiêm Giám Đốc Đại Diện của Shueisha, phát biểu: "Một trong những trách nhiệm quan trọng nhất của nhà xuất bản là kết nối các tài năng sáng tạo với công chúng. Manga Nhật Bản phát triển mạnh mẽ là nhờ vào niềm đam mê và nhiệt huyết của vô số tác giả manga cùng sự ủng hộ không ngừng của độc giả và hiện nay đã trở thành một hiện tượng văn hóa được đón nhận trên toàn thế giới. MANGA MILLION là thành quả từ sự hợp tác tuyệt vời của các tác giả này. Nhân kỷ niệm 100 năm thành lập Shueisha, chúng tôi hy vọng nền tảng này sẽ tạo ra những kết nối mới với độc giả trên toàn thế giới, mang đến cơ hội trải nghiệm sự phong phú và đa dạng của văn hóa manga, đồng thời truyền cảm hứng cho các thế hệ tác giả manga tương lai."

Được phát triển thông qua sự phối hợp của tất cả các bộ phận trên toàn công ty Shueisha, dự án này quy tụ đầy đủ các thể loại manga như shonen (thiếu niên), shojo (thiếu nữ), seinen (thanh niên) và nhiều thể loại manga khác để tiếp cận độc giả khắp thế giới. Các đối tác cấp phép quốc tế từ khắp nơi trên thế giới đã chung tay hỗ trợ cho nỗ lực dịch thuật chưa từng có này, biến MANGA MILLION thành một trong những sáng kiến quy mô nhất trong lịch sử của Shueisha.

Độc giả trên toàn thế giới hiện có thể trải nghiệm MANGA MILLION hoàn toàn miễn phí và không cần đăng ký, nhưng chỉ trong thời gian có hạn, tại https://mangamillion.shueisha.co.jp/

Vui Lòng Trích Dẫn Bản Quyền Sau Đây Khi Sử Dụng Các Tài Sản: ©SHUEISHA Inc. ALL rights reserved.

Liên Hệ Truyền Thông:

Ikuko Shimizu

[email protected]

SOURCE SHUEISHA Inc.