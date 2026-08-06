Shueisha gör global satsning med MANGA MILLION, en mangaplattform på 100 språk

En av mangavärldens största satsningar: Nästan 400 titlar, 100 språk och en miljon sidor, helt kostnadsfritt

TOKYO, 6 augusti 2026 /PRNewswire/ -- Shueisha Inc., ett av världens ledande mangaförlag, har lanserat MANGA MILLION, en ny digital plattform som under en begränsad tid ger läsare världen över kostnadsfri tillgång till manga utan krav på registrering. I linje med temat för företagets 100-årsjubileum erbjuder MANGA MILLION en samling bestående av en miljon sidor manga från Shueisha på över 100 språk.

MANGA MILLION KV

Vid lanseringen innehåller MANGA MILLION cirka 400 mangatitlar, däribland internationellt hyllade serier som "ONE PIECE", "Naruto", "Bleach", "Demon Slayer" och "Jujutsu Kaisen". Utbudet omfattar även animefilmatiserade storsuccéer som "Kingdom", "[Oshi No Ko]", "SPY×FAMILY" och "Chainsaw Man", samt omtyckta shōjo-mangaserier som "Nana" och "Kimi ni Todoke: From Me to You". Nästan 300 titlar översätts för första gången, varav 50 titlar översätts till flera språk. Plattformen stöder ett stort antal språk, från engelska, kinesiska, hindi, arabiska, spanska och franska till turkiska, tagalog, koreanska, polska och många fler. Över 150 av titlarna är shōjo-manga, vilket ger läsare världen över möjlighet att upptäcka en av Japans mest inflytelserika och bestående mangagenrer.

"En av ett förlags viktigaste uppgifter är att föra samman kreativa talanger med allmänheten", sade Hideaki Hayashi, vd och verkställande styrelseledamot för Shueisha. "Japansk manga har blomstrat tack vare det passionerade konstnärskapet hos otaliga mangaskapare och läsarnas orubbliga stöd, och har vuxit till ett kulturellt fenomen som uppskattas i länder världen över. MANGA MILLION har möjliggjorts genom dessa skapares enastående samarbete. I samband med Shueishas 100-årsjubileum hoppas vi att plattformen ska skapa nya kontakter med läsare över hela världen, ge fler möjlighet att uppleva mangakulturens rikedom och mångfald samt inspirera framtida generationer av mangaskapare."

Projektet har utvecklats genom ett företagsövergripande samarbete mellan Shueishas samtliga avdelningar och samlar shōnen, shōjo, seinen och en mängd andra mangagenrer för att nå läsare världen över. Internationella licenspartner från hela världen har bidragit till denna unika översättningssatsning, vilket gör MANGA MILLION till ett av de största initiativen i Shueishas historia.

MANGA MILLION-plattformen är tillgänglig världen över under en begränsad tid, helt kostnadsfritt och utan registrering, på

https://mangamillion.shueisha.co.jp/

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Ikuko Shimizu

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