Shueisha se lanza a la conquista del mercado mundial con MANGA MILLION, una plataforma de manga disponible en 100 idiomas

Una de las mayores hazañas del manga: Casi 400 títulos, 100 idiomas, 1 millón de páginas, gratis

TOKIO, 6 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Shueisha Inc., una de las editoriales de manga más importantes del mundo, ha lanzado MANGA MILLION, una nueva plataforma digital disponible por tiempo limitado que ofrece a los lectores de todo el mundo acceso gratuito al manga sin necesidad de registrarse. En el marco de su centenario, MANGA MILLION ofrece una colección de un millón de páginas de manga de Shueisha en más de 100 idiomas.

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En su lanzamiento, MANGA MILLION cuenta con aproximadamente 400 títulos de manga, entre los que se incluyen series aclamadas a nivel mundial como «ONE PIECE», «Naruto», «Bleach», «Demon Slayer» y «Jujutsu Kaisen», éxitos adaptados al anime como «Kingdom», «[Oshi No Ko]», «SPY×FAMILY» y «Chainsaw Man», así como mangas shojo muy queridos como «Nana» y «Kimi ni Todoke: From Me to You». Casi 300 títulos se traducen por primera vez, incluidos 50 que estarán disponibles en varios idiomas. La plataforma admite una amplia variedad de idiomas, desde el inglés, el chino, el hindi, el árabe, el español y el francés hasta el turco, el tagalo, el coreano, el polaco y muchos más. Más de 150 títulos son manga shojo, lo que permite dar a conocer a los lectores de todo el mundo uno de los géneros de manga más influyentes y perdurables de Japón.

«Una de las responsabilidades más importantes de una editorial es conectar el talento creativo con el público», afirmó Hideaki Hayashi, presidente y director representante de Shueisha. «El manga japonés ha prosperado gracias al talento artístico y la pasión de innumerables creadores de manga y al apoyo incondicional de los lectores, convirtiéndose en un fenómeno cultural que traspasa fronteras en todo el mundo. MANGA MILLION ha sido posible gracias a la increíble colaboración de estos creadores y, al conmemorar el centenario de Shueisha, esperamos que sirva para establecer nuevos vínculos con lectores de todo el mundo, ofrezca oportunidades para descubrir la riqueza y la diversidad de la cultura del manga e inspire a las futuras generaciones de creadores de manga».

Desarrollado gracias a una colaboración que involucró a toda la empresa y a todas las divisiones de Shueisha, este proyecto reúne mangas de los géneros shonen, shojo, seinen y muchos otros para llegar a lectores de todo el mundo. Los socios internacionales de licencias de todo el mundo brindaron su apoyo a este proyecto de traducción sin precedentes, convirtiendo a MANGA MILLION en una de las iniciativas de mayor envergadura en la historia de Shueisha.

MANGA MILLION está disponible en todo el mundo por tiempo limitado, de forma gratuita y sin necesidad de registrarse, en https://mangamillion.shueisha.co.jp/

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FUENTE SHUEISHA Inc.