Shueisha запускает глобальную кампанию, представляя платформу манги MANGA MILLION, доступную на 100 языках

Одно из величайших событий в мире манги: почти 400 названий, 100 языков, 1 миллион страниц, бесплатно

ТОКИО, 6 августа 2026 г. /PRNewswire/ -- Shueisha Inc., один из ведущих мировых издателей манги, запустила новую цифровую платформу MANGA MILLION, доступную в течение ограниченного времени и предоставляющую читателям по всему миру бесплатный доступ к манге без регистрации. В честь 100-летнего юбилея MANGA MILLION предлагает коллекцию из одного миллиона страниц манги Shueisha на более чем 100 языках.

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На платформе MANGA MILLION представлены около 400 названий манги, включая всемирно известные серии, такие как «ONE PIECE», «Naruto», «Bleach», «Demon Slayer», «Jujutsu Kaisen», адаптированные в виде аниме хиты, включая« Kingdom»,« [Oshi No Ko]», «SPY×FAMILY» и «Chainsaw Man», а также любимую мангу в жанре сёдзё, такую как «Nana» и «Kimi ni Todoke: From Me to You». Почти 300 названий переводятся впервые, 50 из них будут переведены на разные языки. Платформа поддерживает широкий спектр языков: от английского, китайского, хинди, арабского, испанского и французского до турецкого, тагальского, корейского, польского и других. Более 150 названий являются мангой жанра сёдзё, представляя читателям по всему миру один из самых влиятельных и неувядающих жанров японской манги.

«Одной из самых важных задач издателя является познакомить публику с творчеством талантливых авторов», — сказал Хидеаки Хаяси (Hideaki Hayashi), президент и директор-представитель Shueisha. «Японская манга процветает благодаря страстному мастерству бесчисленных создателей манги и непрекращающейся поддержке со стороны читателей. Она стала культурным феноменом, охватившим весь мир. MANGA MILLION стала возможной благодаря невероятному сотрудничеству с такими авторами, и мы надеемся, что, отмечая 100-летие Shueisha, она привлечет новых читателей со всего мира, предоставит возможность испытать богатство и разнообразие культуры манги и вдохновит будущие поколения создателей манги».

Проект, в разработке которого участвовали все подразделения компании Shueisha, объединяет жанры сёнэн, сёдзё, сэйнэн и широкий спектр других жанров манги, которые имеют своих поклонников по всему миру. Международные лицензионные партнеры оказали поддержку этому беспрецедентному начинанию по переводу, сделав MANGA MILLION одной из крупнейших инициатив в истории Shueisha.

MANGA MILLION доступна по всему миру в течение ограниченного времени, бесплатно и без регистрации на сайте https://mangamillion.shueisha.co.jp/

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Икуко Симидзу (Ikuko Shimizu)

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