Shueisha rozpoczyna globalną ekspansję dzięki platformie MANGA MILLION, która udostępnia mangi w 100 językach

Jedno z największych przedsięwzięć w historii mangi: blisko 400 tytułów, 100 języków, milion stron dostępnych bezpłatnie.

TOKIO, 6 sierpnia 2026 r. /PRNewswire/ -- Shueisha Inc., jedno z czołowych wydawnictw mangi na świecie, zainaugurowało MANGA MILLION, nową platformę cyfrową dostępną przez ograniczony czas, która zapewnia czytelnikom na całym świecie bezpłatny dostęp do mang bez konieczności rejestracji. Nawiązując do tematu przewodniego setnej rocznicy istnienia wydawnictwa Shueisha, MANGA MILLION oferuje kolekcję miliona stron mangi Shueisha w ponad 100 językach.

MANGA MILLION KV

W momencie uruchomienia na platformie MANGA MILLION będzie można znaleźć około 400 tytułów mangi, w tym między innymi cieszące się uznaniem na całym świecie serie „ONE PIECE", „Naruto", „Bleach", „Demon Slayer" i „Jujutsu Kaisen", hity mające swoje adaptacje anime: „Kingdom", „[Oshi No Ko]", „SPY×FAMILY" i „Chainsaw Man", a także popularne mangi shojo: „Nana" i „Kimi ni Todoke: From Me to You". Blisko 300 tytułów zostanie przetłumaczonych po raz pierwszy, z czego 50 doczeka się przekładów na wiele języków. Platforma obsługuje szeroki wybór języków - od angielskiego, chińskiego, hindi, arabskiego, hiszpańskiego i francuskiego po turecki, tagalski, koreański, polski i wiele innych. Wśród tytułów prezentowanych czytelnikom na całym świecie ponad 150 należy do mangi shojo, jednego z najbardziej wpływowych i ponadczasowych gatunków japońskiej mangi.

„Jednym z najważniejszych obowiązków wydawcy jest łączenie talentów kreatywnych z odbiorcami - powiedział Hideaki Hayashi, prezes i dyrektor przedstawicielski wydawnictwa Shueisha. - Japońska manga rozwija się dzięki niezwykłemu talentowi i pasji niezliczonych twórców oraz niezachwianemu wsparciu czytelników, stając się zjawiskiem kulturowym wykraczającym poza granice państw i zdobyło uznanie na całym świecie. Projekt MANGA MILLION powstał dzięki wyjątkowemu zaangażowaniu i współpracy autorów mang. Mamy nadzieję, że inicjatywa z okazji 100-lecia wydawnictwa Shueisha pozwoli nawiązać nowe relacje z czytelnikami na całym świecie, stworzy okazję do poznania bogactwa i różnorodności kultury mangi oraz zainspiruje kolejne pokolenia jej twórców".

Projekt powstał dzięki współpracy wszystkich działów wydawnictwa Shueisha i obejmuje mangi z gatunków shonen, shojo, seinen oraz wielu innych, aby dotrzeć do czytelników na całym świecie. Międzynarodowi partnerzy licencyjni z różnych krajów wsparli realizację tego bezprecedensowego przedsięwzięcia translatorskiego, dzięki czemu platforma MANGA MILLION stała się jedną z największych inicjatyw w historii wydawnictwa Shueisha.

MANGA MILLION jest dostępna na całym świecie przez ograniczony czas, bezpłatnie i bez konieczności rejestracji, pod adresem: https://mangamillion.shueisha.co.jp/.

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