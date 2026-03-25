SI Group erhält das silberne EcoVadis-Rating und gehört damit zu den besten 15% der Welt

Die Anerkennung spiegelt die Fortschritte wider, die im ESG-Bericht 2025 des Unternehmens detailliert beschrieben sind

THE WOODLANDS, Texas, 25. März 2026 /PRNewswire/ -- SI Group, ein weltweit führender Entwickler und Hersteller von Leistungsadditiven, Prozesslösungen und chemischen Zwischenprodukten, hat von EcoVadis ein 2026 Silbernes Nachhaltigkeitsrating erhalten, womit das Unternehmen im 85sten Perzentil aller weltweit bewerteten Unternehmen liegt. Die Auszeichnung stellt eine Verbesserung gegenüber dem Bronze-Rating von SI Group aus dem Jahr 2025 dar und spiegelt die kontinuierlichen Fortschritte des Unternehmens bei der Umsetzung seiner Nachhaltigkeitsstrategie wider.

EcoVadis ist einer der weltweit anerkanntesten Anbieter von Nachhaltigkeitsratings für Unternehmen und bewertet Unternehmen in vier Schlüsselbereichen: Umwelt, Arbeit und Menschenrechte, Ethik und nachhaltige Beschaffung. In der 2026-Bewertung lag SI Group in allen vier Kategorien über dem Branchendurchschnitt, was das Engagement des Unternehmens für verantwortungsvolle Abläufe und transparente, ethische Geschäftspraktiken in der chemischen Produktion belegt.

Die verbesserte Bewertung baut auf den Fortschritten auf, die im Umwelt-, Sozial- und Governance-Bericht (ESG) 2025 der SI Group dargelegt sind, in dem die messbaren Errungenschaften in allen Bereichen der weltweiten Geschäftstätigkeit des Unternehmens aufgeführt sind. SI Group hat Initiativen vorangetrieben, die sich auf die Reduzierung von Treibhausgasemissionen, die Verbesserung der Energieeffizienz, die Stärkung eines verantwortungsvollen Ressourcenmanagements und die Verbesserung der Transparenz in der Lieferkette konzentrieren.

Zusätzlich zu den betrieblichen Verbesserungen hat das Unternehmen neue Richtlinien eingeführt, Nachhaltigkeitsprogramme erweitert und zusätzliche Zertifizierungen erhalten, die eine bessere Unternehmensführung und Umweltleistung in seinem globalen Produktionsnetzwerk unterstützen.

"EcoVadis bietet einen wichtigen Maßstab für die Bewertung unserer Nachhaltigkeitsleistung und die Ermittlung von Möglichkeiten zur weiteren Verbesserung", sagte Mike Farnell, SVP General Counsel und Chief Sustainability Officer. "Das Erreichen des Silber-Ratings ist ein ermutigender Meilenstein, der das Engagement unserer Teams weltweit widerspiegelt, verantwortungsvoll zu arbeiten und unsere Kunden mit Lösungen zu unterstützen, die zu einer nachhaltigeren Zukunft beitragen."

SI Group setzt die Integration von Nachhaltigkeit in die Entwicklung, Herstellung und Anwendung seiner chemischen Technologien fort und hilft seinen Kunden, die sich entwickelnden Leistungs- und Umweltziele zu erreichen und gleichzeitig einen starken Fokus auf Sicherheit, Compliance und verantwortungsvolles Wachstum zu legen.

Für weitere Informationen über die Nachhaltigkeitsinitiativen von SI Group besuchen Sie www.siigroup.com/sustainability oder lesen Sie den 2025 ESG Report.

Informationen zur SI Group

SI Group ist ein weltweit führendes Unternehmen bei Leistungsadditiven, Prozesslösungen und chemischen Zwischenprodukten. Die chemischen Technologien von SI Group sind unverzichtbare Lösungen, die Qualität und Leistung von Industrie- und Konsumgütern in den Branchen Kunststoffe, Gummi und Klebstoffe, Kraftstoffe, Schmierstoffe, Beschichtungen sowie Ölfeldanwendungen verbessern. Mit Hauptsitz in The Woodlands, Texas, betreibt SI Group 18 Produktionsstätten auf drei Kontinenten und beliefert Kunden in mehr als 80 Ländern, unterstützt von rund 1500 Beschäftigten weltweit. Angetrieben von der Leidenschaft für Sicherheit, Chemie, Nachhaltigkeit und außergewöhnliche Ergebnisse schafft SI Group durch Innovation langfristigen Wert für eine bessere Zukunft. Weitere Informationen finden Sie auf www.siigroup.com.

Über EcoVadis

EcoVadis ist ein zweckorientiertes Unternehmen, das sich dafür einsetzt, Nachhaltigkeitsinformationen in jede Geschäftsentscheidung weltweit einzubinden. Im Jahr 2024 erwarb EcoVadis Ulula, eine führende Plattform für Arbeitnehmerstimmen, die die Fähigkeiten des Unternehmens zur Unterstützung der Sorgfaltspflicht bei der Einhaltung von Menschenrechten stärkt. Unternehmen jeder Größe verlassen sich auf die detaillierten Erkenntnisse von EcoVadis, um ESG-Vorschriften einzuhalten, Treibhausgasemissionen zu reduzieren und die Nachhaltigkeitsleistung ihres Unternehmens und ihrer Wertschöpfungskette in 250 Branchen in 185 Ländern zu verbessern. Führende Unternehmen wie Johnson & Johnson, L'Oréal, Unilever, Bridgestone, BASF und JPMorgan gehören zu den mehr als 150.000 Unternehmen, die EcoVadis-Ratings, Risiko- und Kohlenstoffmanagement-Tools und die E-Learning-Plattform nutzen, um ihren Weg zu mehr Widerstandsfähigkeit, nachhaltigem Wachstum und positiven Auswirkungen weltweit zu beschleunigen. Weitere Informationen unter ecovadis.com

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Joseph Grande

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