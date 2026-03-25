SI Group obtient la note d'argent d'EcoVadis et se classe parmi les 15 % les plus performants au niveau mondial

La reconnaissance reflète les progrès détaillés dans le rapport ESG 2025 de l'entreprise

THE WOODLANDS, Texas, 25 mars 2026 /PRNewswire/ -- SI Group, l'un des principaux développeurs et fabricants mondiaux d'additifs de performance, de solutions de traitement et d'intermédiaires chimiques, a obtenu la note de durabilité 2026 Silver d'EcoVadis, ce qui place l'entreprise dans le 85e percentile de toutes les entreprises évaluées dans le monde. Cette reconnaissance marque une amélioration par rapport à la note de bronze attribuée à SI Group en 2025 et reflète les progrès continus de l'entreprise dans la mise en œuvre de sa stratégie de développement durable.

EcoVadis est l'un des fournisseurs d'évaluations de la durabilité des entreprises les plus reconnus au monde, évaluant les entreprises dans quatre domaines clés : Environnement, Droit du travail et droits humains, Éthique et Approvisionnement durable. Dans l'évaluation 2026, SI Group a obtenu une note supérieure à la moyenne du secteur dans les quatre catégories, ce qui démontre l'engagement de l'entreprise en faveur d'opérations responsables et de pratiques commerciales transparentes et éthiques dans le domaine de la fabrication de produits chimiques.

L'amélioration de la notation s'appuie sur les progrès décrits dans le rapport environnemental, social et de gouvernance (ESG) 2025 de SI Group, qui détaille les réalisations mesurables dans l'ensemble des activités de l'entreprise à l'échelle mondiale. SI Group a lancé des initiatives visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre, à améliorer l'efficacité énergétique, à renforcer la gestion responsable des ressources et à améliorer la transparence de la chaîne d'approvisionnement.

Outre les améliorations opérationnelles, l'entreprise a mis en œuvre de nouvelles politiques, élargi ses programmes de développement durable et obtenu des certifications supplémentaires qui renforcent la gouvernance et les performances environnementales dans l'ensemble de son réseau mondial de production.

"EcoVadis constitue un point de référence important pour l'évaluation de nos performances en matière de développement durable et pour l'identification des possibilités d'amélioration", a déclaré Mike Farnell, directeur juridique et directeur du développement durable. L'obtention de la certification "Silver" est une étape encourageante qui reflète l'engagement de nos équipes dans le monde entier à agir de manière responsable et à soutenir nos clients avec des solutions qui contribuent à un avenir plus durable."

SI Group continue d'intégrer le développement durable dans le développement, la fabrication et l'application de ses technologies chimiques, aidant ainsi ses clients à atteindre des objectifs environnementaux et de performance en constante évolution, tout en se concentrant sur la sécurité, la conformité et la croissance responsable.

Pour plus d'informations sur les initiatives de SI Group en matière de développement durable, visitez le site www.siigroup.com/sustainability ou lisez le 2025 ESG Report.

À propos de SI Group

SI Group est un chef de file mondial dans les additifs de performance, les solutions de traitement et les produits chimiques intermédiaires. Les produits chimiques de SI Group sont des solutions essentielles qui améliorent la qualité et la performance des biens industriels et de consommation dans les secteurs des plastiques, du caoutchouc et des adhésifs, des carburants, des lubrifiants, des revêtements et des champs pétrolifères. SI Group, dont le siège social se trouve à The Woodlands, Texas, exploite 18 sites de production sur trois continents, au service de clients dans 80 pays avec l'aide de 1 500 employés dans le monde entier. Animé par une passion pour la sécurité, la chimie, le développement durable et l'obtention de résultats extraordinaires, SI Group innove afin de créer de la valeur à long terme pour un avenir meilleur. Pour en savoir plus, consultez le site www.siigroup.com.

À propos d'EcoVadis

EcoVadis est une entreprise à but précis qui se consacre à l'intégration de l'intelligence de la durabilité dans chaque décision commerciale dans le monde entier. En 2024, EcoVadis a acquis Ulula, une plateforme de premier plan sur la voix des travailleurs, qui renforce ses capacités en matière de diligence raisonnable en matière de droits de l'homme. Les entreprises de toutes tailles s'appuient sur les analyses détaillées d'EcoVadis pour se conformer aux réglementations ESG, réduire les émissions de gaz à effet de serre et améliorer les performances en matière de développement durable de leur entreprise et de leur chaîne de valeur dans 250 secteurs d'activité et 185 pays. Des leaders comme Johnson & Johnson, L'Oréal, Unilever, Bridgestone, BASF et JPMorgan font partie des plus de 150 000 entreprises qui utilisent les évaluations EcoVadis, les outils de gestion des risques et du carbone et la plateforme d'apprentissage en ligne pour accélérer leur voyage vers la résilience, la croissance durable et l'impact positif dans le monde entier. Pour en savoir plus, consultez le site ecovadis.com

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