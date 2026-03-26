SI 그룹, 에코바디스 실버 등급 획득…글로벌 상위 15% 기업으로 인정

2025년 ESG 보고서에 담긴 성과 반영

더 우들랜즈, 텍사스, 2026년 3월 26일 /PRNewswire/ -- 글로벌 성능 첨가제, 공정 솔루션 및 화학 중간체 분야를 선도하는 개발·제조 기업 SI 그룹(SI Group)이 에코바디스(EcoVadis)에게 2026년 실버 지속가능성 등급을 획득했다고 밝혔다. 이번 평가에서 SI 그룹은 전 세계 평가 대상 기업 중 상위 85분위에 들었으며, 이는 2025년 브론즈 등급에서 한 단계 상승한 성과로 회사의 지속가능성 전략 진전에 따른 결과다.

에코바디스는 기업 지속가능성 평가 분야에서 세계적으로 널리 인정받는 기관 중 하나로, 환경, 노동 및 인권, 윤리, 지속가능한 조달, 이렇게 4대 핵심 영역을 기준으로 기업을 평가한다. 2026년 평가에서 SI 그룹은 네 분야에서 모두 업계 평균을 상회하는 점수를 받으며 책임 있는 운영과 투명하고 윤리적인 화학 제조 관행에 대한 의지를 입증했다.

이번 등급 상승은 SI 그룹의 2025년 환경·사회·지배구조(ESG) 보고서에서 제시된 성과를 기반으로 한 것이다. 이 보고서는 회사의 글로벌 사업 전반에서 달성한 측정 가능한 성과를 상세히 담고 있으며, SI 그룹은 온실가스 배출 저감, 에너지 효율 개선, 책임 있는 자원 관리 강화, 공급망 투명성 제고 등을 중심으로 다양한 사업을 전개해 왔다.

SI 그룹은 또 운영 개선과 더불어 신규 정책을 도입하고 지속가능성 프로그램을 확대했으며, 글로벌 제조 네트워크 전반의 지배구조 및 환경 성과 강화를 지원하는 추가 인증도 획득했다.

마이크 파넬(Mike Farnell) SI 그룹 법무총괄 수석부사장 겸 최고지속가능성책임자는 "에코바디스는 당사가 지속가능성 성과를 평가하고 향후 개선 기회를 찾아내는 데 중요한 기준을 제시해 준다"며 "실버 등급 획득은 책임 있는 운영과 더욱 지속가능한 미래에 기여하는 솔루션을 고객에게 제공하고자 전 세계 팀이 기울인 노력의 결실을 보여주는 의미 있는 성과"라고 말했다.

SI 그룹은 화학 기술의 개발, 제조 및 적용 전반에 지속가능성을 지속적으로 반영하고 있으며, 안전, 규정 준수 및 책임 있는 성장에 중점을 두는 동시에 고객이 변화하는 성능 및 환경 목표를 달성하도록 지원하고 있다.

SI 그룹의 지속가능성 사업에 관해 자세한 사항은 www.siigroup.com/sustainability을 보거나 2025년 ESG 보고서를 참조하면 된다.

SI 그룹 소개

SI 그룹은 성능 첨가제, 공정 솔루션 및 화학 중간체 분야를 선도하는 글로벌 기업이다. SI 그룹의 화학 기술은 플라스틱, 고무 및 접착제, 연료, 윤활유, 코팅 및 유전 산업 등 다양한 산업 및 소비재 분야에서 품질과 성능을 향상시키는 핵심 솔루션이 되고 있다. 미국 텍사스주 더 우들랜즈에 본사를 두고 3개 대륙에서 생산 시설 18곳을 운영 중이며, 전 세계에 직원 약 1500명이 80여개국에서 고객을 지원하고 있다. SI 그룹은 안전, 화학, 지속가능성, 그리고 탁월한 성과 창출에 대한 열정을 바탕으로 더 나은 미래를 향해 장기적 가치를 창출하고자 혁신을 지속하고 있다. 자세한 사항은 www.siigroup.com에서 확인할 수 있다.

에코바디스 소개

에코바디스는 전 세계에서 사업 의사결정이 있을 때마다 지속가능성 정보가 투영되게 하는 것을 목표로 하는 목적 중심 기업이다. 2024년에 에코바디스는 노동자 의견 플랫폼 분야의 선도 기업인 울룰라(Ulula)를 인수해 인권 실사 지원 역량을 강화했다. 전 세계적으로 믿을 수 있고 실질적인 지침이 되는 평가 결과에 이끌려 185개국 250개 업종에서 크고 작은 기업들이 에코바디스의 상세한 분석 정보를 활용해 ESG 규정을 준수하고, 온실가스 배출을 줄이며, 자사 및 가치 사슬 전반의 지속가능성 성과를 높이고 있다. 존슨앤존슨(Johnson & Johnson), 로레알(L'Oréal), 유니레버(Unilever), 브리지스톤(Bridgestone), BASF, JP모건(JPMorgan) 등 주요 기업을 비롯해 15만여 기업이 에코바디스의 평가, 리스크 및 탄소 관리 도구, e러닝 플랫폼을 활용해 회복탄력성, 지속가능한 성장 및 긍정적 영향 창출을 앞당기고 있다. 자세한 사항은 ecovadis.com에서 확인할 수 있다.

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SOURCE SI Group, Inc.